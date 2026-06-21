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Krisenstab aufgeboten Radarstörung legt Flughafen Zürich lahm – derzeit keine Starts möglich

Petar Marjanović

21.6.2026

Der Flughafen Zürich hatte am Sonntagmorgen mit Störungen zu kämpfen.
Der Flughafen Zürich hatte am Sonntagmorgen mit Störungen zu kämpfen.
KEYSTONE

Am Flughafen Zürich können am Sonntagmorgen keine Flugzeuge starten. Grund ist laut «20 Minuten» eine Radarstörung.

Petar Marjanović

21.06.2026, 06:57

21.06.2026, 07:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Zürich kommt es zu einer technischen Störung.
  • Starts sind derzeit nicht möglich, Landungen können weiter stattfinden.
  • Skyguide bestätigt die Störung, der Krisenstab wurde aufgeboten.
Mehr anzeigen

Am Flughafen Zürich geht am Sonntagmorgen bei den Abflügen nichts mehr. Wie «20 Minuten» berichtet, können derzeit keine Flugzeuge starten.

Eine Sprecherin des Flughafens nennt gegenüber «20 Minuten» eine Radarstörung als Grund. Skyguide bestätigt demnach eine technische Störung. Landungen sind laut dem Bericht weiterhin möglich. Für Reisende bedeutet die Störung vor allem Unsicherheit, denn wie lange sie dauert, ist derzeit nicht bekannt.

Starts sind am Flughafen Zürich zurzeit keine möglich.
Starts sind am Flughafen Zürich zurzeit keine möglich.
Screenshot

Über den Flugfunk wurden Pilot*innen die Anweisung gegeben, abzuwarten. Weitere Details liegen noch nicht vor. Der Krisenstab wurde inzwischen aufgeboten.

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