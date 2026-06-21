Radarstörung legt Flughafen Zürich lahm – derzeit keine Starts möglich

Am Flughafen Zürich geht am Sonntagmorgen bei den Abflügen nichts mehr. Wie «20 Minuten» berichtet, können derzeit keine Flugzeuge starten.
Eine Sprecherin des Flughafens nennt gegenüber «20 Minuten» eine Radarstörung als Grund. Skyguide bestätigt demnach eine technische Störung. Landungen sind laut dem Bericht weiterhin möglich. Für Reisende bedeutet die Störung vor allem Unsicherheit, denn wie lange sie dauert, ist derzeit nicht bekannt.
Über den Flugfunk wurden Pilot*innen die Anweisung gegeben, abzuwarten. Weitere Details liegen noch nicht vor. Der Krisenstab wurde inzwischen aufgeboten.