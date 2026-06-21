Am Flughafen Zürich konnten am Sonntagmorgen keine Flugzeuge starten. Grund war laut «20 Minuten» eine Radarstörung.

Der Flughafen Zürich hatte am Sonntagmorgen mit Störungen zu kämpfen.

Grosse Panne am Flughafen Zürich Mehrere Flüge annulliert ++ Flugraum östlich von Bern musste geschlossen werden

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagmorgen kam es bei der Flugsicherung Skyguide zu einer technischen Störung.

Der Flughafen Zürich musste deswegen zeitweise sämtliche Starts stoppen, Landungen waren bis 06.45 Uhr noch möglich.

Skyguide schloss den Luftraum östlich von Bern und rief einen Krisenstab ein.

Seit 07.45 Uhr läuft der Flugbetrieb schrittweise wieder an, die Kapazität lag gegen 8 Uhr bei rund 40 Prozent.

Nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung Skyguide ist der Flugbetrieb am Flughafen Zürich am Sonntagmorgen langsam wieder angelaufen. Zuvor war der Luftraum östlich von Bern für mehrere Stunden gesperrt worden.

Der Flugbetrieb werde seit 07.45 Uhr schrittweise wiederhergestellt, sagte Livia Caluori, Mediensprecherin des Flughafens, am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Angaben von Skyguide war die Kapazität gegen 8 Uhr noch auf 40 Prozent reduziert.

Am Morgen seien gar keine Starts möglich gewesen, sagte Caluori. Landungen seien noch bis 06.45 Uhr erfolgt. Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Die Pilot*innen sind vom Tower aus aufgefordert worden, abzuwarten. Einige Flüge wurden laut Fluginformation annulliert.

Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Die genaue Ursache werde derzeit noch abgeklärt.

Die Massnahme sei zum Schutz von Passagieren und Besatzungen ergriffen worden. Skyguide berief einen Krisenstab ein. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung.