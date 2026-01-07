  1. Privatkunden
Autopsie wurde abgelehnt Rätsel um Todesopfer: «Sein Körper wies keine Brandspuren auf»

Andreas Fischer

7.1.2026

Emanuele Galeppini starb beim tödlichen Feuer in Crans-Montana.
Emanuele Galeppini starb beim tödlichen Feuer in Crans-Montana.
Instagram/@federazioneitalianagolf

Der 16-jährige Emanuele Galeppini war das erste Todesopfer, das nach dem Inferno von Crans-Montana identifiziert wurde. Der Leichnam war äusserlich unversehrt. Seine Eltern wollen wissen, wie ihr Sohn starb.

Andreas Fischer

07.01.2026, 19:20

07.01.2026, 20:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Emanuele Galeppini, eines der 40 Todesopfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana, wies keinerlei Brandspuren am Körper auf.
  • Die Eltern des 16-jährigen Golftalents haben einen Anwalt eingeschaltet, da Todesursache und Auffindeort der Leiche ungeklärt sind.
  • Ein Antrag auf Autopsie wurde von den Schweizer Behörden abgelehnt, obwohl die Familie die offiziell als «eindeutig» bezeichnete Todesursache anzweifelt.
Mehr anzeigen

Er galt als grosses Golftalent und starb mit nur 16 Jahren: Der aus dem italienischen Genua stammende Emanuele Galeppini ist eines der 40 Todesopfer von Crans-Montana. Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Silvesternacht war sein Leichnam der erste, der identifiziert werden konnte: Er wies keinerlei Brandverletzungen auf.

Erstes Opfer identifiziert. Italienisches Golftalent (16) stirbt bei Brand-Katastrophe

Erstes Opfer identifiziertItalienisches Golftalent (16) stirbt bei Brand-Katastrophe

Wie unter anderem die italienische «La Repubblica» berichtet, haben die Eltern Galepinis nun einen Anwalt eingeschaltet. Sie möchten herausfinden, wie ihr Sohn starb. Bislang haben sie auf viele Fragen keine Antworten: etwa nach der genauen Todesursache und dem Ort, an dem die Leiche aufgefunden wurde.

Der Anwalt der Eltern, Alessandro Vaccaro, hat gegenüber dem Portal «Fanpage» bestätigt, dass Zweifel bei der Identifizierung der Leiche aufkamen. «Als sie die Leichenhalle betraten, war der Sarg geöffnet», sagte der Anwalt. Anders als erwartet, mussten sie keinen vom Feuer entstellten Körper ertragen.

Es habe keine offensichtlichen Brandspuren gegeben. Seine Haare und Augenbrauen seien noch intakt und selbst seine persönlichen Gegenstände unversehrt gewesen. «Sein Portemonnaie in der Tasche war nicht verbrannt. Nur seine Schuhe waren mit Asche bedeckt», berichtet der Anwalt.

Vaccaro sagte, die Eltern hätten eine Autopsie bei den Schweizer Behörden beantragt. Diese sei abgelehnt worden. «Uns wurde mitgeteilt, dass die Todesursachen eindeutig seien.» Die Eltern bezweifeln diese Darstellung und hoffen weiterhin auf Antworten.

