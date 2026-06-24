Mehrere laute Knallgeräusche führten am Dienstagabend in Bülach ZH zu Aufregung. Ein Anwohner ist überzeugt, dass es sich um Schüsse handelte, und berichtet von flüchtenden Männern. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz, hält sich jedoch bedeckt.

Die Polizei platzierte am Strassenrand ein Warndreieck – die Ermittlungen dauerten bis tief in die Nacht.

Darum geht’s Ein Anwohner in Bülach ZH hörte am späten Dienstagabend rund zehn laute Knalle und ist überzeugt, dass es sich dabei um Schüsse handelte.

Kurz danach nahm er mehrere Männer wahr, die sich offenbar stritten und rasch vom Ort entfernten.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte einen Einsatz, macht wegen laufender Ermittlungen jedoch keine weiteren Angaben.

«Es war crazy», fasst ein Leserreporter gegenüber blue News die Nacht auf Mittwoch zusammen. Er ist sich sicher: In Bülach ZH sind am späten Dienstagabend mehrere Schüsse gefallen.

Der Reihe nach: Gegen 22 Uhr kommt der 29-Jährige nach Hause. Aufgrund der Hitze öffnet er alle Fenster. Kurz darauf hört er unweit seiner Wohnung laute Knallgeräusche. «Ich dachte zuerst, es handle sich um Silvester-Knallkörper.» Aufgrund seiner Militärerfahrung ändert er seine Einschätzung rasch: «Ich weiss, wie sich Schüsse anhören. Und das waren Schüsse.»

Zudem seien die Knalle zwar in schneller Abfolge, aber in unregelmässigem Rhythmus erfolgt – anders als bei den im Volksmund als «Frauenfürze» bekannten Böllern. Rund zehn Schüsse habe er gezählt.

«Daraufhin habe ich mehrere Männerstimmen gehört, die heftig diskutierten und sich schnell aus dem Staub machten», so der Bülacher. Bis er die Fensterstoren geöffnet hat, ist die Gruppe bereits verschwunden.

Polizei bestätigt Einsatz

Dafür steht das Garagentor des Nachbarn offen – inklusive eingeschaltetem Licht und geöffneten Autotüren. Als dann rund zehn Minuten lang nichts passiert, packt ihn die Angst: «Ich habe mir Horrorszenarien ausgemalt, dass mein Nachbar dort erschossen liegt.»

Er beschliesst, nachzusehen – und findet die Garage und das Auto zu seiner Erleichterung verwaist vor.

Kurz darauf sind auch schon Sirenen zu hören. Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen an der Strasse – rund 50 Meter vom Haus des Leserreporters entfernt – vor Ort. Auch eine Drohne ist im Einsatz: «Wir sahen und hörten die Drohne fast die ganze Nacht.»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von blue News lediglich einen Einsatz in Bülach. Mehr Informationen gibt sie zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt.