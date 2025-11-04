Mitten in der InennstadtRammbock-Angriff in Basel – Täter krachen mit BMW in Juweliergeschäft
Sven Ziegler
4.11.2025
Mitten in der Basler Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einen Juwelier überfallen. Die Täter rammten die Schaufensterscheibe mit einem Auto – flohen aber ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.
Schockmoment in der Basler Innenstadt: In der Nacht auf Dienstag kam es in der Freien Strasse zu einem spektakulären Einbruchsversuch. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fuhren mehrere unbekannte Täter mit einem dunklen BMW der 5er-Serie direkt in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts.
Wie die Ermittler mitteilen, wollten die Täter anschliessend durch das beschädigte Fenster in den Laden einsteigen. Offenbar gelang ihnen das jedoch nicht – sie flüchteten schliesslich ohne Beute mit dem Wagen in Richtung Barfüsserplatz.
Eine sofort eingeleitete Grossfahndung der Kantonspolizei blieb bislang ohne Erfolg. Von den Tätern und dem Fahrzeug fehlt jede Spur.