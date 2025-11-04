Die Täter konnten fliehen. Kapo BS

Mitten in der Basler Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einen Juwelier überfallen. Die Täter rammten die Schaufensterscheibe mit einem Auto – flohen aber ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Freien Strasse in Basel fuhr eine Tätergruppe mit einem dunklen BMW in die Scheibe eines Juweliergeschäfts.

Die Täter wollten durch das zerstörte Fenster einsteigen, flüchteten jedoch ohne Beute in Richtung Barfüsserplatz.

Eine sofortige Fahndung der Kantonspolizei blieb bisher erfolglos – Zeugen werden dringend gesucht. Mehr anzeigen

Schockmoment in der Basler Innenstadt: In der Nacht auf Dienstag kam es in der Freien Strasse zu einem spektakulären Einbruchsversuch. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fuhren mehrere unbekannte Täter mit einem dunklen BMW der 5er-Serie direkt in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts.

Wie die Ermittler mitteilen, wollten die Täter anschliessend durch das beschädigte Fenster in den Laden einsteigen. Offenbar gelang ihnen das jedoch nicht – sie flüchteten schliesslich ohne Beute mit dem Wagen in Richtung Barfüsserplatz.

Eine sofort eingeleitete Grossfahndung der Kantonspolizei blieb bislang ohne Erfolg. Von den Tätern und dem Fahrzeug fehlt jede Spur.