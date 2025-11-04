  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mitten in der Inennstadt Rammbock-Angriff in Basel – Täter krachen mit BMW in Juweliergeschäft 

Sven Ziegler

4.11.2025

Die Täter konnten fliehen.
Die Täter konnten fliehen.
Kapo BS

Mitten in der Basler Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag einen Juwelier überfallen. Die Täter rammten die Schaufensterscheibe mit einem Auto – flohen aber ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Sven Ziegler

04.11.2025, 14:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Freien Strasse in Basel fuhr eine Tätergruppe mit einem dunklen BMW in die Scheibe eines Juweliergeschäfts.
  • Die Täter wollten durch das zerstörte Fenster einsteigen, flüchteten jedoch ohne Beute in Richtung Barfüsserplatz.
  • Eine sofortige Fahndung der Kantonspolizei blieb bisher erfolglos – Zeugen werden dringend gesucht.
Mehr anzeigen

Schockmoment in der Basler Innenstadt: In der Nacht auf Dienstag kam es in der Freien Strasse zu einem spektakulären Einbruchsversuch. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fuhren mehrere unbekannte Täter mit einem dunklen BMW der 5er-Serie direkt in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts.

Wie die Ermittler mitteilen, wollten die Täter anschliessend durch das beschädigte Fenster in den Laden einsteigen. Offenbar gelang ihnen das jedoch nicht – sie flüchteten schliesslich ohne Beute mit dem Wagen in Richtung Barfüsserplatz.

Eine sofort eingeleitete Grossfahndung der Kantonspolizei blieb bislang ohne Erfolg. Von den Tätern und dem Fahrzeug fehlt jede Spur.

Meistgelesen

Die 5 krassesten Selbstversuche von Jenke von Wilmsdorff
U-Boot mit 1,7 Tonnen Kokain im Atlantik abgefangen
Landwirt Armin macht RTL nach Show-Aus schwere Vorwürfe
TV-Legende Michael Schanze verlor fast 100 Kilo
Die Schweiz steckt stärker im Klimawandel fest als gedacht – vier Trends geben zu denken