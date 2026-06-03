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Mitarbeiter hielten Einbrecher fest Rammbock-Einbruch in Zürcher Luxus-Secondhand-Geschäft 

Noemi Hüsser

3.6.2026

In einer Luxus-seconshand-Filiale wurde am mittwoch eingebrochen.
In einer Luxus-seconshand-Filiale wurde am mittwoch eingebrochen.
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Kurz vor 5 Uhr verschafften sich zwei bewaffnete Männer gewaltsam Zutritt zu einem Luxus-Secondhand-Laden in Zürich. Ein Einbrecher wurde festgenommen, seinem Komplizen gelang die Flucht.

Noemi Hüsser

03.06.2026, 13:41

03.06.2026, 13:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Männer brachen am frühen Mittwochmorgen mit einem Rammbock in ein Luxus-Secondhand-Geschäft am Zürcher Bleicherweg ein.
  • Angestellte des Ladens überwältigten einen der Einbrecher und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
  • Sein Komplize flüchtete zu Fuss. Angaben zur Beute machte die Polizei nicht.
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Am frühen Mittwochmorgen brachen zwei Männer mit einem Rammbock in ein Luxus-Secondhand-Geschäft am Zürcher Bleicherweg ein – und wurden dabei von Angestellten des Betriebs überrascht. Einer der Täter sitzt in Polizeigewahrsam, der andere ist auf der Flucht. Das teilt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung mit.

Kurz vor 5 Uhr morgens verschafften sich die beiden Männer demnach gewaltsam Zutritt zum Verkaufsgeschäft an der Adresse Bleicherweg 20, zwischen Paradeplatz und Bahnhof Enge. Als sie ins Innere eindrangen, trafen sie auf Angestellte des Geschäfts, die die Täter überraschten.

Es gelang den Angestellten, einen der bewaffneten Männer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Stadtpolizei festzuhalten. Beim Gerangel wurden gemäss Polizei zwei Personen leicht verletzt.

Die Stadtpolizei Zürich konnte einen der beiden Einbrecher festnehmen. (Symbolbild)
Die Stadtpolizei Zürich konnte einen der beiden Einbrecher festnehmen. (Symbolbild)
sda

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 55-jährigen Bosnier. Sein Komplize entkam unerkannt zu Fuss. Das mutmassliche Tatfahrzeug, ein grauer älterer Skoda Octavia, wurde sichergestellt. Über Art und Umfang des Diebesguts macht die Polizei noch keine Angaben.

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