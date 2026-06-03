Am frühen Mittwochmorgen brachen zwei Männer mit einem Rammbock in ein Luxus-Secondhand-Geschäft am Zürcher Bleicherweg ein – und wurden dabei von Angestellten des Betriebs überrascht. Einer der Täter sitzt in Polizeigewahrsam, der andere ist auf der Flucht. Das teilt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung mit.
Kurz vor 5 Uhr morgens verschafften sich die beiden Männer demnach gewaltsam Zutritt zum Verkaufsgeschäft an der Adresse Bleicherweg 20, zwischen Paradeplatz und Bahnhof Enge. Als sie ins Innere eindrangen, trafen sie auf Angestellte des Geschäfts, die die Täter überraschten.
Es gelang den Angestellten, einen der bewaffneten Männer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Stadtpolizei festzuhalten. Beim Gerangel wurden gemäss Polizei zwei Personen leicht verletzt.
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 55-jährigen Bosnier. Sein Komplize entkam unerkannt zu Fuss. Das mutmassliche Tatfahrzeug, ein grauer älterer Skoda Octavia, wurde sichergestellt. Über Art und Umfang des Diebesguts macht die Polizei noch keine Angaben.