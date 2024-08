Die Stadtpolizei Chur hat am Samstag einen 19-jährigen Raser gestoppt. Stadtpolizei Chur

Das Billett hat er erst kürzlich erworben, nun ist ein 19-Jähriger seinen Fahrausweis bereits wieder los: Die Stadtpolizei Chur hat einen Junglenker mit 73 km/h statt der erlaubten 30 erwischt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil er über 40 km/h zu schnell fuhr, ist ein Junglenker am Samstag von der Stadtpolizei Chur gestoppt worden.

Ihm ist der Ausweis entzogen worden. Mehr anzeigen

Am Samstagabend ist ein 19-jähriger Raser kurz vor 22 Uhr mit seinem Auto in eine Geschwindigkeitskontrolle in Chur geraten, als er mit 73 km/h auf der Alexanderstrasse unterwegs war. Auf dieser Strecke sind maximal 30 km/h erlaubt.

Bereits wenige Tage nach seiner Fahrprüfung wurde ihm der Führerausweis abgenommen, schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung. Zudem muss sich der Junglenker nun wegen Begehung eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Bei Polizeikontrollen wurden weitere sechs Fahrzeuglenkende wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol- respektive Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen. Davon wurden vier Personen der Führerausweis abgenommen. Sie werden zur Anzeige gebracht.

Des Weiteren wurden zwei Fahrzeuglenker wegen unerlaubten Änderungen an ihren Personenwagen und ein Lieferwagenlenker wegen drei mangelhaften Reifen zur Anzeigegebracht.