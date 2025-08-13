Die Kantonspolizei Thurgau zog den Mann aus dem Verkehr. sda

Mitten in der Nacht wurde ein junger Italiener auf der Autobahn bei Frauenfeld mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Nun drohen ihm heftige Konsequenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A7 bei Frauenfeld wurde ein Auto mit 231 km/h gemessen.

Der 18-jährige Fahrer überschritt das Limit um 106 km/h.

Der Führerausweis wurde eingezogen, eine Anzeige folgt. Mehr anzeigen

Mitten in der Nacht hat die Kantonspolizei Thurgau einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Gegen 3.45 Uhr registrierte eine stationäre Messanlage auf der Autobahn A7 bei Frauenfeld TG ein Auto, das mit 231 km/h in Richtung Zürich unterwegs war. Erlaubt wären an dieser Stelle 120 km/h.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge blieb eine Überschreitung von 106 km/h – ein klassisches Raserdelikt nach Schweizer Recht. Am Steuer sass ein 18-jähriger Italiener. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab und leitete den Fall an das zuständige Strassenverkehrsamt weiter.

Der junge Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm eine empfindliche Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe sowie ein mehrjähriger Führerausweisentzug.