Mitten in der Nacht hat die Kantonspolizei Thurgau einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Gegen 3.45 Uhr registrierte eine stationäre Messanlage auf der Autobahn A7 bei Frauenfeld TG ein Auto, das mit 231 km/h in Richtung Zürich unterwegs war. Erlaubt wären an dieser Stelle 120 km/h.
Nach Abzug der Sicherheitsmarge blieb eine Überschreitung von 106 km/h – ein klassisches Raserdelikt nach Schweizer Recht. Am Steuer sass ein 18-jähriger Italiener. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab und leitete den Fall an das zuständige Strassenverkehrsamt weiter.
Der junge Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Bei einer Verurteilung drohen ihm eine empfindliche Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe sowie ein mehrjähriger Führerausweisentzug.