Prozess in Aarau Raser driftet betrunken über Bahnhofstrasse – jetzt ist er verurteilt

Dominik Müller

22.12.2025

Tatort war im Sommer 2024 die Aarauer Bahnhofstrasse.
Tatort war im Sommer 2024 die Aarauer Bahnhofstrasse.
Google Street View

Eine Fahrt mit fast 2,5 Promille und Kokain im Blut führte einen jungen Mann nun vor das Bezirksgericht Aarau. Die Strafe fällt milder aus als von der Anklage gefordert.

Dominik Müller

22.12.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 22-Jähriger raste im Sommer 2024 unter Alkohol- und Kokain-Einfluss durch Aarau, verursachte Sachschäden und wurde erst nach einem Unfall gestoppt.
  • Vor Gericht gab er an, sich kaum an den Abend erinnern zu können.
  • Das Bezirksgericht Aarau verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheits- und Geldstrafe sowie einer Busse.
Mehr anzeigen

Im Sommer 2024 eskalierte die Fahrt eines damals 22-jährigen Mannes durch Aarau. Mit quietschenden Reifen und heulendem Motor raste er mehrfach durch die Bahnhofstrasse, wendete abrupt und gab immer wieder Gas. Dabei krachte er auch in Blumentöpfe. Nun ist er dafür verurteilt worden, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Gestoppt wurde die Irrfahrt erst nach einem Auffahrunfall. Die Polizei brachte den jungen Mann ins Kantonsspital Aarau, wo Blut- und Urinproben angeordnet wurden. Doch auch dort stellte er sich quer: Er versuchte, mit Wasser und Seife eine gefälschte Probe abzugeben – erfolglos.

Die echten Resultate hatten es in sich: Je nach Messzeitpunkt lag der Alkoholwert bei 1,95 bis 2,45 Promille, zudem wurde Kokain festgestellt. Entsprechend lückenhaft war seine Erinnerung. Vor Gericht sagte der Beschuldigte, er wolle zwar aussagen, könne sich aber «nicht an den ganzen Abend erinnern».

«Zufall, dass keine Personen zu Schaden kamen»

Die Staatsanwaltschaft listete mehrere schwere Delikte auf, darunter Fahren in fahrunfähigem Zustand und massive Tempoüberschreitungen. Auf der Bahnhofstrasse, wo seit längerem Tempo 30 gilt, war er stellenweise mit über 80 km/h unterwegs. «Es ist einzig dem Zufall zu verdanken, dass keine Personen zu Schaden kamen», wird die Staatsanwältin von der «Aargauer Zeitung» zitiert.

Die Verteidigung zeichnete laut Bericht ein anderes Bild. Zwar sei es eine «äusserst dummen Entscheidung» gewesen, aber beim Beschuldigten handle es sich nicht um einen «stolzen Autoposer», sondern um einen «verängstigten, verwirrten und verzweifelten jungen Mann.» Bei fast drei Promille sei von verminderter Zurechnungsfähigkeit auszugehen.

Das Bezirksgericht Aarau folgte der Anklage in allen Punkten, blieb beim Strafmass aber unter den Forderungen. Es sprach eine Busse von 1000 Franken aus, dazu eine bedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten sowie eine bedingte Geldstrafe. Auf einen Landesverweis verzichtete das Gericht.

