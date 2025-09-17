  1. Privatkunden
Für Social Media gefilmt Raser erscheint wegen Ferien nicht vor Gericht – Gefängnis

Sven Ziegler

17.9.2025

Der Mann muss 30 Monate ins Gefängnis, 10 davon unbedingt. (Symbolbild)
Der Mann muss 30 Monate ins Gefängnis, 10 davon unbedingt. (Symbolbild)
Bild: sda

Ein 27-jähriger Mann raste in Birr AG mit bis zu 147 km/h durch eine 60er-Zone – gefilmt für Social Media. Das Obergericht bestätigte nun die Freiheitsstrafe, verzichtete aber auf einen Landesverweis.

Sven Ziegler

17.09.2025, 21:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Beschuldigte wurde wegen einer Raserfahrt in Birr zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.
  • Die Richter sehen keine Grundlage für einen Landesverweis – der Mann sei in der Schweiz aufgewachsen.
  • Die zehn Monate Gefängnis sollen eine abschreckende Wirkung haben.
Mehr anzeigen

Ein Raserprozess aus dem Aargau sorgt weiter für Schlagzeilen: Ein heute 27-jähriger Mann hatte im Jahr 2021 in Birr AG die erlaubte Höchstgeschwindigkeit massiv überschritten. Auf einem Handyvideo war zu sehen, wie sein BMW auf der Eigenämterstrasse innerhalb weniger Sekunden auf bis zu 147 km/h beschleunigte – erlaubt gewesen wären 60 km/h.

Das Bezirksgericht Brugg hatte den Mann im Februar 2024 bereits zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.  Zehn Monate muss er absitzen, die restlichen 20 Monate wurden auf Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich verhängte das Gericht eine Busse und einen Landesverweis von vier Jahren.

Ferien statt Gerichtssaal

Der Mann legte Berufung ein – erschien zur Verhandlung vor dem Obergericht aber nicht, weil er in den Ferien war. Die Richter führten die Sitzung dennoch durch. Seine Verteidigung versuchte laut der «Aargauer Zeitung», das Video als nicht eindeutig zu bezeichnen. Doch das Obergericht sah es anders: Der auffällige Pullover im Video sei derselbe, den der Beschuldigte wenig später auf einem Selfie getragen habe. Zudem sei er klar auf dem Fahrersitz zu erkennen.

Besonders schwer wog, dass die Raserfahrt unweit des Schulzentrums Nidermatt stattfand. «Der Beschuldigte nahm das Risiko von Schwerverletzten und Todesopfern in Kauf», heisst es im Urteil. Die Richter warfen ihm vor, aus egoistischen Gründen gehandelt zu haben – einzig, um mit dem Video auf Social Media zu prahlen.

Landesverweis aufgehoben

Während das Obergericht die Freiheitsstrafe bestätigte, wurde der Landesverweis aufgehoben. Begründung: Der Mann sei in der Schweiz geboren und aufgewachsen, spreche fliessend Schweizerdeutsch und habe nie in einem anderen Land gelebt. Als «Langzeit-Einwanderer» habe er ein starkes privates Interesse, hierzubleiben.

Das Gericht glaubt, dass die zehn Monate Gefängnis ausreichen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Seit eineinhalb Jahren habe der 27-Jährige zudem keine weiteren Verstösse begangen.

In den vergangenen Monaten sorgten Raser-Prozesse immer wieder für Aufsehen. So wurde im August ein Kosovare, der in der Schweiz aufgewachsen ist, vor Bundesgericht verurteilt. Er versursachte 2019 in Dietikon ZH mit einem 600-PS-Wagen einen schweren Unfall.

Das Bundesgericht hat die Verurteilung des heute 24-Jährigen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung bestätigt. Er muss das Land für sieben Jahre verlassen.

