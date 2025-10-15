  1. Privatkunden
Hildisrieden LU Raser mit 154 km/h in 80er-Zone erwischt – Anzeige

Dominik Müller

15.10.2025

Die Luzerner Polizei hat dem fehlbaren Autofahrer den Führerausweis abgenommen.
Die Luzerner Polizei hat dem fehlbaren Autofahrer den Führerausweis abgenommen.
Symbolbild: Keystone

Ein Autofahrer ist am Montag in Hildisrieden LU mit massiver übersetzter Geschwindigkeit gemessen worden. Der 23-Jährige konnte angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Redaktion blue News

15.10.2025, 14:16

Am Montag führte die Luzerner Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Luzernerstrasse im Gebiet Obertanne in Hildisrieden durch. Ein Autofahrer passierte die Messstelle dabei mit einer Nettogeschwindigkeit von 154 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Raser konnte demnach durch eine Patrouille angehalten und festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Führerausweis abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf der 23-Jährige kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Er wird wegen einer qualifiziert groben Verkehrsregelverletzung (Rasertatbestand) zur Anzeige gebracht. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

