Die Luzerner Polizei hat mehrere Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht. Symbolbild: Keystone

Der Luzerner Polizei sind zuletzt gleich zwei Raser ins Netz geraten – darunter ein 38-Jähriger mit drei Kindern im Auto. Auch zwei weitere Verkehrssünder kassierten eine Anzeige.

Die Luzerner Polizei hat am Samstag einen 38-jährigen Mann aus der Schweiz auf der Renggstrasse im Gebiet Vogelsang kontrolliert. Er fuhr mit 140 km/h statt der erlaubten 80 km/h, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst. Im Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder und eine erwachsene Person.

Der Lenker wurde gemäss Mitteilung festgenommen, der Führerausweis vorläufig abgenommen und das Auto sichergestellt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Bereits am 7. Januar hat eine automatische Geschwindigkeitsmessanlage auf der Spitalstrasse in der Stadt Luzern ein Auto erfasst, das 75 km/h statt der erlaubten 30 km/h unterwegs war. Der 30-jährige Lenker wurde am 15. Januar im Kanton Bern bei einer Kontrolle festgenommen. Auch ihm wurde der Führerausweis abgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.

Angetrunken unterwegs – zwei Autofahrer gestoppt

In Rothenburg und Luzern hat die Polizei zudem zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag, kurz nach 4 Uhr in Rothenburg kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.69 mg/l. Die Polizei hat ihm den Führerausweis vorläufig abgenommen.

Ebenfalls am Sonntag kontrollierte die Polizei in Luzern einen 57-jährigen Autofahrer. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0.87 mg/l gemessen. Abklärungen zeigten zudem, dass der Mann trotz entzogenem Führerausweis ein Fahrzeug lenkte. Beide Personen wurden bei den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt.