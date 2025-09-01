  1. Privatkunden
Diskriminierende Chatgruppe Rassismus-Skandal in Lausanne – weitere Polizisten suspendiert

Sven Ziegler

1.9.2025

Die Polizei in Lausanne steht derzeit im Fokus. 
Die Polizei in Lausanne steht derzeit im Fokus. 
sda

Die Stadt Lausanne verschärft ihre Massnahmen im Polizeiskandal um diskriminierende Chatgruppen. Vier weitere Beamte wurden suspendiert – insgesamt sind nun acht Polizisten betroffen.

Sven Ziegler

01.09.2025, 16:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lausanne hat in der Polizeiaffäre vier zusätzliche Suspendierungen ausgesprochen.
  • Insgesamt sind nun acht Beamte wegen diskriminierender Nachrichten freigestellt.
  • Die Stadt richtet eine vertrauliche Anlaufstelle für Polizisten ein.
Mehr anzeigen

Die Stadt Lausanne hat am Montag im Zusammenhang mit der Polizeiaffäre weitere Konsequenzen gezogen. Wie die Behörden mitteilten, wurden vier zusätzliche Suspendierungsverfahren eröffnet. Bereits in der vergangenen Woche waren vier Beamte freigestellt worden, die in WhatsApp-Gruppen diskriminierende Nachrichten verbreitet hatten.

«Alle Personen, welche die während der Pressekonferenz ausgestrahlten Bilder gesendet haben und weiterhin für die Lausanner Polizei arbeiten, sind von diesen acht sofortigen Suspendierungsmassnahmen betroffen», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Tod eines Jugendlichen. Polizeigewalt und Rassismus-Vorwürfe rücken Lausanne ins Rampenlicht

Tod eines JugendlichenPolizeigewalt und Rassismus-Vorwürfe rücken Lausanne ins Rampenlicht

Nach aktuellem Stand seien keine weiteren Suspendierungen geplant. Parallel dazu baut die Stadt zusammen mit einer grossen Anwaltskanzlei eine neue Struktur auf. Sie soll es Polizistinnen und Polizisten ermöglichen, «absolut vertraulich zu sprechen», wie es weiter hiess.

Die Affäre hatte für grosses Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass Lausanner Polizisten in Chatgruppen rassistische und diskriminierende Inhalte geteilt hatten.

