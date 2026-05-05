Der Grosse Rat von Basel-Stadt wird sich wohl erneut mit den Löhnen der Staatsangestellten befassen müssen. Auslöser ist eine Panne im E-Voting-System: Wie das Ratsbüro mitteilt, hatte ein Parlamentsmitglied während der Abstimmung die Webcam ausgeschaltet – ein Verstoss gegen die geltenden Regeln.
Die ursprüngliche Abstimmung war äusserst knapp ausgefallen. Mit nur einer Stimme Unterschied sprach sich das Parlament für ein Lohnpaket aus, das insbesondere der Polizei zugutekommen sollte, etwa durch höhere Zulagen für Nacht- und Wochenendeinsätze.
Gleichzeitig gab es technische Probleme: Bei einem Ratsmitglied wurde die Stimme wegen eines Fehlers im System nicht erfasst. Diese Panne sei jedoch «nicht der Grund für die nun angeordnete Wiederholung», hält das Ratsbüro fest.
Systemstörung bereits im März
Entscheidend für den möglichen Neustart ist vielmehr der Regelverstoss beim Remote-Voting. In einer Untersuchung kam das Ratsbüro «einstimmig zum Schluss, dass die Abstimmung ungültig sei», wie es in der Mitteilung heisst. Nun muss der Grosse Rat an seiner nächsten Sitzung am Mittwoch darüber befinden, ob die Abstimmung offiziell für ungültig erklärt und anschliessend wiederholt wird.
Es ist nicht der erste Zwischenfall rund um elektronische Abstimmungen in Basel-Stadt. Bereits am 8. März kam es bei einem separaten E-Voting-System für Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Menschen mit Behinderungen zu erheblichen Problemen: Rund 2000 Stimmen konnten damals nicht gezählt werden. Dieses System wurde in der Folge vorläufig ausser Betrieb genommen.
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