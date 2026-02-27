  1. Privatkunden
Geständiger Räuber im Aargau Mann überfällt Volg-Lädeli – sein Motiv lässt sogar den Richter staunen

Sven Ziegler

27.2.2026

Der Mann überfiel einen Volg – mit der Absicht, ins Gefängnis zu gehen.
Der Mann überfiel einen Volg – mit der Absicht, ins Gefängnis zu gehen.
Keystone / Bildmontage blue News

Ein 29-jähriger Nordmazedonier raubte 2024 in Wohlen AG und Aarau mehrere Geschäfte aus. Vor Gericht erklärte er, er habe unbedingt ins Gefängnis gewollt – um vom Alkohol loszukommen. Nun wurde er zu fünf Jahren Haft und zehn Jahren Landesverweis verurteilt.

Sven Ziegler

27.02.2026, 08:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 29-Jähriger überfiel 2024 eine Volg-Filiale in Wohlen sowie zweimal ein Schmuckgeschäft in Aarau.
  • Vor Gericht erklärte er, er habe die Taten begangen, um im Gefängnis einen Alkoholentzug zu machen.
  • Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte ihn zu fünf Jahren Freiheitsstrafe und zehn Jahren Landesverweis.
Mehr anzeigen

Mit einer CO2-Pistole betrat der Mann im April 2024 eine Volg-Filiale in Wohlen AG und erbeutete rund 1500 Franken. Vier Monate später schlug er in Aarau zu – gleich zweimal im selben Schmuckgeschäft. Beim zweiten Mal zerstörte er mit einem Hammer eine Vitrine und entwendete Schmuck im Wert von rund 21'000 Franken.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, sass der 29-jährige Nordmazedonier nun vor dem Bezirksgericht Bremgarten. Neben den Raubüberfällen musste er sich auch wegen weiterer Delikte verantworten, darunter mehrfacher Diebstahl, versuchte Einbrüche in Aldi-Filialen, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beschimpfung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden.

Sein Motiv sorgte im Gerichtssaal für Erstaunen. «Ich war zu diesem Zeitpunkt ein Alkoholiker und wollte unbedingt ins Gefängnis, um einen Entzug machen zu können», gab der Angeklagte laut der Zeitung zu Protokoll. Er habe gewusst, dass es auch Entzugskliniken gebe, «ich habe aber unbedingt ins Gefängnis gewollt».

Mann zeigte sich geständig

Reue zeigte er laut Bericht kaum. Auf die Frage des Gerichtspräsidenten, ob ihm bewusst gewesen sei, was er bei den Opfern ausgelöst habe, antwortete er sinngemäss, er habe sich nicht als bedrohlich empfunden – ihn habe nur sein Plan interessiert.

«Ich wollte ihn nicht verletzen». Frau geht mit Spritzen auf ihren Ex los – jetzt muss sie 6 Jahre ins Gefängnis

«Ich wollte ihn nicht verletzen»Frau geht mit Spritzen auf ihren Ex los – jetzt muss sie 6 Jahre ins Gefängnis

Das Verfahren wurde abgekürzt geführt, da der Mann geständig war und sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Strafe geeinigt hatte. Das Gericht folgte dem Antrag und verurteilte ihn zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Hinzu kommen eine Geldstrafe, eine Busse sowie Schadenersatzforderungen von insgesamt rund 79'000 Franken. Nach Verbüssung der Strafe wird der 29-Jährige für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Gerichtspräsident Raimond Corboz hielt fest: «So einen Fall wie Ihren haben wir selten erlebt.» Dem Angeklagten sei «einfach alles egal gewesen».

