Mann bringt Aargauer Geistheiler um – und kämpft nun um seine Freiheit

Hüseyin T. wurde 2008 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Tele M1

Mit einem Fernsehauftritt wollte Hüseyin T. seine Freilassung erwirken. Doch das Obergericht bleibt hart: Zu hoch sei das Rückfallrisiko – und die Einsicht unglaubwürdig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der wegen Mordes verurteilte Hüseyin T. bleibt verwahrt, da Gerichte ihn trotz TV-Auftritt weiterhin als gefährlich für die Gesellschaft einstufen.

Therapien blieben erfolglos, ein Gutachten bescheinigt ihm schwere Persönlichkeitsstörungen mit hohem Rückfallrisiko.

Mehrere Gefängnisse lehnten seine Aufnahme ab, da T. durch provokatives und drohendes Verhalten auffiel und sein Therapiewille als unglaubwürdig gilt. Mehr anzeigen

«Man würde mich vom Verhalten her nicht wiedererkennen. Ich bin viel empathiefähiger. Ich bin sensibel.» Mit diesen Worten versuchte Hüseyin T. im Dezember vor laufender Kamera seine Freiheit zu erkämpfen. Der 40-jährige Schweizer mit türkischen Wurzeln äusserte sich gegenüber dem Regionalsender Tele M1 – am selben Tag, an dem das Bezirksgericht Baden über seine Verwahrung verhandelte.

Mit dem TV-Auftritt wollte T. zeigen, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft sei. Doch seine Vergangenheit wiegt schwer: Im Juli 2008 überfiel er gemeinsam mit einem Komplizen einen 65-jährigen Geistheiler in dessen Bauernhaus in Birmenstorf AG. Das Opfer wurde misshandelt und von T. getötet. Das Bezirksgericht verurteilte ihn wegen Mordes zu 20 Jahren Haft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Therapie blieb erfolglos

Zusätzlich ordnete das Gericht eine ambulante Therapie an, die 2022 verschärft und in eine stationäre Massnahme umgewandelt wurde. Doch auch diese zeigte keine Wirkung. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten attestierte dem Verurteilten eine narzisstische und antisoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen. Die Experten sahen ein hohes Rückfallrisiko und eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das Bezirksgericht verfügte deshalb die Verwahrung.

Gegen diesen Entscheid wehrte sich T. vor Obergericht. Er verlangte die Aufhebung der Verwahrung und seine bedingte Freilassung, obwohl seine eigentliche Strafe erst 2028 endet. Doch das Obergericht bestätigte die Verwahrung: Angesichts der gescheiterten Therapien und der diagnostizierten Störungen bestehe weiterhin eine erhebliche Gefahr für die Bevölkerung.

Zweifel an Therapiewillen

Hinzu kam, dass T. sich lange geweigert hatte, an einer stationären Therapie teilzunehmen – erst nach dem Urteil des Bezirksgerichts änderte er seine Haltung. Das Obergericht wertete dies nicht als echte Einsicht, sondern als Reaktion auf das Urteil. Zudem fand sich aktuell kein Vollzugsort, der ihn aufnehmen wollte. Die Justizvollzugsanstalten Pöschwies, Solothurn und Lenzburg lehnten ihn ab, nachdem er seit 2021 immer wieder mit unanständigem, drohendem und provozierendem Verhalten aufgefallen war.

T. und sein Komplize glaubten damals aufgrund eines Tipps, ihr Opfer sei wohlhabend. Doch statt Bargeld fanden sie im Tresor nur eine Pistole. Ihre Beute belief sich auf lediglich 2000 Franken, die T. mit der Kreditkarte des Opfers am Bancomaten abhob.

Der 65-Jährige, gefesselt auf einem Stuhl, musste den Zorn der Täter ertragen: T. schlug ihm mit der Pistole den Kopf blutig und stülpte ihm mehrere Abfallsäcke über, bis der Mann erstickte. Anschliessend verteilten die Täter Benzin im Haus und zündeten es an. Das Feuer erlosch jedoch, bevor es grössere Schäden anrichtete. Während T. 20 Jahre Freiheitsstrafe erhielt, wurde sein Komplize zu 17 Jahren verurteilt.