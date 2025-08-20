Mann bringt Aargauer Geistheiler um – und kämpft nun um seine Freiheit

«Man würde mich vom Verhalten her nicht wiedererkennen. Ich bin viel empathiefähiger. Ich bin sensibel.» Mit diesen Worten versuchte Hüseyin T. im Dezember vor laufender Kamera seine Freiheit zu erkämpfen. Der 40-jährige Schweizer mit türkischen Wurzeln äusserte sich gegenüber dem Regionalsender Tele M1 – am selben Tag, an dem das Bezirksgericht Baden über seine Verwahrung verhandelte.
Mit dem TV-Auftritt wollte T. zeigen, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft sei. Doch seine Vergangenheit wiegt schwer: Im Juli 2008 überfiel er gemeinsam mit einem Komplizen einen 65-jährigen Geistheiler in dessen Bauernhaus in Birmenstorf AG. Das Opfer wurde misshandelt und von T. getötet. Das Bezirksgericht verurteilte ihn wegen Mordes zu 20 Jahren Haft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.
Therapie blieb erfolglos
Zusätzlich ordnete das Gericht eine ambulante Therapie an, die 2022 verschärft und in eine stationäre Massnahme umgewandelt wurde. Doch auch diese zeigte keine Wirkung. Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten attestierte dem Verurteilten eine narzisstische und antisoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen. Die Experten sahen ein hohes Rückfallrisiko und eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das Bezirksgericht verfügte deshalb die Verwahrung.
Gegen diesen Entscheid wehrte sich T. vor Obergericht. Er verlangte die Aufhebung der Verwahrung und seine bedingte Freilassung, obwohl seine eigentliche Strafe erst 2028 endet. Doch das Obergericht bestätigte die Verwahrung: Angesichts der gescheiterten Therapien und der diagnostizierten Störungen bestehe weiterhin eine erhebliche Gefahr für die Bevölkerung.
Zweifel an Therapiewillen
Hinzu kam, dass T. sich lange geweigert hatte, an einer stationären Therapie teilzunehmen – erst nach dem Urteil des Bezirksgerichts änderte er seine Haltung. Das Obergericht wertete dies nicht als echte Einsicht, sondern als Reaktion auf das Urteil. Zudem fand sich aktuell kein Vollzugsort, der ihn aufnehmen wollte. Die Justizvollzugsanstalten Pöschwies, Solothurn und Lenzburg lehnten ihn ab, nachdem er seit 2021 immer wieder mit unanständigem, drohendem und provozierendem Verhalten aufgefallen war.
T. und sein Komplize glaubten damals aufgrund eines Tipps, ihr Opfer sei wohlhabend. Doch statt Bargeld fanden sie im Tresor nur eine Pistole. Ihre Beute belief sich auf lediglich 2000 Franken, die T. mit der Kreditkarte des Opfers am Bancomaten abhob.
Der 65-Jährige, gefesselt auf einem Stuhl, musste den Zorn der Täter ertragen: T. schlug ihm mit der Pistole den Kopf blutig und stülpte ihm mehrere Abfallsäcke über, bis der Mann erstickte. Anschliessend verteilten die Täter Benzin im Haus und zündeten es an. Das Feuer erlosch jedoch, bevor es grössere Schäden anrichtete. Während T. 20 Jahre Freiheitsstrafe erhielt, wurde sein Komplize zu 17 Jahren verurteilt.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
