Polizei sucht ZeugenBewohner gefesselt – brutaler Raubüberfall in Oberwil BL
Lea Oetiker
17.10.2025
In Oberwil BL haben drei maskierte Täter in der Nacht auf Freitag eine Wohnung überfallen. Sie bedrohten eine 39-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann mit einer Waffe, fesselten sie und flüchteten anschliessend.
In Oberwil BL ist es am späten Donnerstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall in einem Mehrfamilienhaus an der Bottmingerstrasse gekommen. Drei Unbekannte überfielen dort eine 39-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann und verletzten beide.
Gemäss Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft verschafften sich die maskierten Täter am 16. Oktober gegen 23.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes. Unter Waffengewalt fesselten und knebelten sie die beiden Bewohnenden, bevor sie mit unbekanntem Ziel flüchteten.
Die Opfer mussten mit Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Patrouillen blieb bislang ohne Erfolg.
Die Polizei Basel-Landschaft bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 061 553 35 35 bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, wurde eine Belohnung von bis zu 5000 Franken ausgesetzt.