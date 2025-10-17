  1. Privatkunden
Polizei sucht Zeugen Bewohner gefesselt – brutaler Raubüberfall in Oberwil BL

Lea Oetiker

17.10.2025

Bei einem Überfall in Oberwil BL wurden zwei Personen verletzt.
Bei einem Überfall in Oberwil BL wurden zwei Personen verletzt.
sda

In Oberwil BL haben drei maskierte Täter in der Nacht auf Freitag eine Wohnung überfallen. Sie bedrohten eine 39-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann mit einer Waffe, fesselten sie und flüchteten anschliessend.

Lea Oetiker

17.10.2025, 14:01

17.10.2025, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei maskierte Täter überfielen am späten Donnerstagabend eine Wohnung in Oberwil BL.
  • Dabei verletzten sie die beiden Bewohner*innen der Wohnung.
  • Die Polizei sucht nun Zeugen.
Mehr anzeigen

In Oberwil BL ist es am späten Donnerstagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall in einem Mehrfamilienhaus an der Bottmingerstrasse gekommen. Drei Unbekannte überfielen dort eine 39-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann und verletzten beide.

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft verschafften sich die maskierten Täter am 16. Oktober gegen 23.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes. Unter Waffengewalt fesselten und knebelten sie die beiden Bewohnenden, bevor sie mit unbekanntem Ziel flüchteten.

Die Opfer mussten mit Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Patrouillen blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei Basel-Landschaft bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 061 553 35 35 bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, wurde eine Belohnung von bis zu 5000 Franken ausgesetzt.

