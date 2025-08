Bundesrat beruft Krisensitzung wegen US-Zöllen am Montag ein

Kululu Ja das ist die Konsequente Folgerung jahrelanger Rosinenpickerei, würde ich genauso machen Trump sorgt sich um sein Land was manche Bundesräte schon lange nicht machen. Die Schweiz muss sich warm anziehen sehr warm. Ich würd schon mal beim RAV Personal anstellen denn eins ist sicher, die Arbeitslosigkeit wird durch die Decke gehen.

Ausgeträumt.

Rudolph Kululu Richtig...👍

WiniBlue Kululu Wäre es auch möglich, dass der andauernd erwähnte Fachkräftemangel dadurch abnimmt?

robbingwood0815 Stets noch begeistert von Trump ist eigentlich nur noch einer ... (hat wohl eine längere Leitung, ca. 2 G)

schrind Die 7 machen nur noch das, was für sie am besten ist.

Fahrzeuge, Flieger, usw.

Das Volk spielt schon lange keine Rolle mehr.

Rand60 Pro Einwohner der USA hat die Schweiz Waren für rund CHF 155 exportiert und pro Einwohner der Schweiz hat sie Waren für rund CHF 1'564 importiert. Das Defizit liegt auf Seiten der Schweiz!!! Dies müsste Trump mal vor Augen geführt werden. Aber vermutlich kann er nicht rechnen.

robbingwood0815 Rand60 Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichekti kann er wirklich nicht rechnen – machts nicht einfacher,

Kululu Rand60 Ich weiss nicht woher Sie die Zahlen haben, jedenfalls stimmen sie überhaupt nicht.

Bitte wenn ihr nicht Tatsachen habt, dann schreibt nicht solch Unwahrheiten Danke

robbingwood0815 Rand60 Das wird dann wohl einer seiner «Administranten» übernehmen müssen, den dann der «Gottgesandte» selbst wieder überstimmt ...

Rand60 Kululu Total Export in die USA in CHF geteilt durch Einwohnerzahl USA und Total Import in CHF geteilt durch Einwohnerzahl Schweiz. Dies gemäß Zahlen der offiziellen Statistiken...

oberdlik Kululu Tatsachen und Unwahrheiten? Wer interessiert sich denn als Trump-Fan für so etwas? Im eigens für ihn geschaffenen Kosmos gibt es nur 'Parallel-Wahrheiten'...

Argus49 „Krisensitzung“!

Klingt wieder nach Angst und Zittern.



Die Schweizer Exportwirtschaft hat den Niedergang des Euros verkraftet. Wir sind innovativ und flexibel.

In wenigen Jahren wird von diesem Trumpschen Kasperlitheater niemand mehr reden. Nicht zuletzt, weil unser Bundesrat damals, am 4. August 2025, endlich Kante zeigte.

oberdlik Argus49 Ihr Wort in Gottes Ohr. In "wenigen Jahren" wird der 'Trump'sche Kasperli' wohl kaum von sich aus die Bühne verlassen wollen, oder? Wieso sollte er? Wegen einer Verfassung, die er jetzt schon nicht mehr akzeptiert?

L'état, c'est moi...

Argus49 oberdlik Bitte vergleichen Sie Trump nicht mit de Gaulle … 😉

Hauntusei49t Argus49 De Gaulle?? Also bitte - das war Louis XIV! 😏

Fischallergiker Mir scheint, wir befinden uns in einer Dauerkrise. Die Sitzung der 7 Volksvertreter

kann endlos dauern. Woher nimmt KKS ihren Zweckoptimismus? Sie kann natürlich nicht zugeben, dass von unserer Seite schlecht verhandelt wurde.

robbingwood0815 Fischallergiker Die «sieben Zwerge» müssten dringlichst mal ihre eigene Eitelkeit hintan stellen – die Lage ist ernst genug.

Funkelwiesler Nach jedem grossen Bergsturz wird aufgeräumt und neu gebaut.

Es entsteht ein neues Landschaftsbild.

Das sind wir uns gewohnt, gemeinsam kriegen wir das hin!

Nigg90 Ob Trump rechnen kann oder nicht spielt keine Rolle. Er hat ein Instrument, womit er Länder unter Druck setzen kann. Vor Schreck in eine Hasenstarre vor der Klapperschlange zu verfallen ist nicht zielführend, es sollte nach Lösungen gesucht werden. Ich denke wir haben genug Möglichkeiten für Gegenvorschläge oder Druckmittel, aber es müssen alle am gleichen Strick ziehen anstatt nur an den eigenen Profit zu denken.

robbingwood0815 Nigg90 unbedingt – wollte nur polemisch unterstreichen, dass die «rationale Schiene» schlicht nicht funktioniert. Kein Empfänger unter diesem Anschluss.

Fischallergiker Nigg90 Wir könnten uns mit Laos, Myanmar und Syrien verbünden. Die sind in einer ähnlich

misslichen Lage.

robbingwood0815 Nigg90 (Mistkübel-Illu)

Wenn man ihm persönlich die «Eigernordwand schenkt» – gibt's womöglich 50% Rabatt für die ganze Schweiz..

Bolt65 Krisensitzung und Selbstdarstellung?

Jeder Politiker/-in, kann jetzt seine schlaue Kritik abliefern. Alte Floskeln neu aufgewärmt. Sich wieder mal der EU annähern usw. Der Dollarkurs ist tief, um die dortige Exportindustrie anzukurbeln. Hilft nix! Habt ihr schon mal eine amerikanische Waschmaschine gesehen? Wer will denn so ein Gerät?

Jedenfalls wird bei der bundesrätlichen Klausur (mit Käfälä und Möcke) , sicherlich

ein Kompromiss geschmiedet. 50% Reduktion, wenn wir für alle CH Bürger eine millionenschwere Greencard ergattern und uns dann USCH nennen dürfen.

Rugreufel92 Jetzt soll es eine Krisensitzung richten. Kommt spät. Hatte der Bundesrat je einen Plan B? Man schien wohl immer davon auszugehen das Trump ein Freund der Schweiz ist. Nur weil die SVP in ihrem Elfenbeinturm lebt und die USA und Trump bewundern, heisst das nicht das Trump das gleiche tut.



Druckmittel hätte man vielleicht: F35 und Patriot Raketen.

Aber die Schweiz hat Angst diese als Druckmittel zuverwenden.

Bohnenstange Rugreufel92 Aufpassen! Der Trump ist im Stande und erhöht die Zölle auf 50%… 😏

oberdlik 'Rezession' ist ein Begriff, den man in der Komfortzone CH gar nicht kennt. Unser Land, das sich auf die bewährte "Rosinenpickerei" ausgerichtet hat, ist mit solchen schwergewichtigen Krisen massiv gefordert. In der Bewältigung von Naturkatastrophen macht uns keiner etwas vor; aber bei bilateralen wirtschaftlichen Vereinbarungen sieht's dann doch eher bescheiden aus.

Bis jetzt haben uns alle 'in Ruhe' gelassen und so akzeptiert. Dass das nicht so bleibt, zeigt sich jetzt eindrücklich.

"Die Menschen erkennen das Paradies erst dann, wenn sie aus ihm vertrieben werden."...

Fischallergiker Die Lösun

robbingwood0815 Fischallergiker Genau so ;-)

spitzundscharf Die weitaus grösste Kriese aller Kriesen ist die Dauerkriese unsere KriesenministerInnen.

robbingwood0815 spitzundscharf e.e.e. ...

Fischallergiker Die Lösung ist so einfach, dass nur einer darauf kommen konnte. Borer schlägt vor, Infantino soll Trump gut zureden. Wer die WM nach Katar vergeben konnte, der kann auch sonst Berge versetzen.

robbingwood0815 Fischallergiker Mein Vorschlag wäre ja, wir schenken ihm persönlich die Eigernordwand (oder die Brisago-Insel) - und erhalten gesamtschweizerisch 50% Rabatt.

oberdlik Fischallergiker Fabelhaft! Vielleicht könnte diese Delegation noch mit Roger Köppel und Victor Giacobbo erweitert werden (Trio infernale) ;-)

Fischallergiker robbingwood0815 Don Alt wird der fünfte Präsident sein, der in der Granitwand des Mount Rushmore verewigt wird.

robbingwood0815 Fischallergiker Muss doch schwer bitten: der letzte am Mount «Trump-more»

oberdlik Fischallergiker Auf jeden Fall!....als abschreckendes Beispiel.

Da haben schon andere in der Geschichte ihre eigenen Denkmäler aufstellen lassen, welche später aus Scham und Wut niedergerissen wurden.

Bohnenstange Und die SVP hält sich auffallend zurück. Dabei sind doch grad in dieser Partei die ganz grossen Trump-Versteher… 😳

robbingwood0815 Bohnenstange Beim Einen drehen aktuell grad alle vier Räder durch ...

Bohnenstange robbingwood0815 Du denkst an Parmelin? Oder an Spuhler…? 🙄

Glariisli Am Montag? Warum erst am Montag und nicht gestern oder heute? Haben die alle Zeit der Welt? Kann nur d3n Kopf schütteln.

Naturbursche Druck muss Gegendruck erzeugen, sonst wird man "Spielball" und "fortgeschwemmt". Wir brauchen nicht unbedingt einen F-35 , es gibt andere gleichwertige Systeme, und das so überschwänglich gelobte Patriot-System wird ja in der Ukraine von Russland laufend zerstört und ausser Gefecht gesetzt.

Und jetzt ja nicht wie ein "Kind" sich in die Arme der EU werfen?? Sich in die "Mitte" der Grossmächte stellen. Bewährte Neutralität für den Kleinstaat Schweiz ist gefragt, da muss man nicht neues erfinden.

Bohnenstange Naturbursche Den F-35-Auftrag stornieren war auch meine erste Reaktion. Sie birgt aber das sehr hohe Risiko, dass Trump in diesem Fall die Zölle auf 50% erhöht! Und dann…? 🤔

Thriller_2025 Guten Tag, Ich habe das Interview mit Herrn Parmelin im Westschweizer Fernsehen gesehen. Das ist bedauerlich und bestürzend. Als ob es nicht dringend wäre, sich sofort zu treffen, aber nein, wir werden bis Montag warten. Die Frist für die Umsetzung dieser Zolltarife ist der 7. August. So verlieren wir wieder zwei Tage...

robbingwood0815 Thriller_2025 aus psyhyg Gründen unbedingt «Znüni näh» von Endo A. hören (Youtube).

oberdlik Wie niederschmetternd muss es für Trump-Liebhaber sein, wenn ihre Liebe nicht erwidert und stattdessen so hart abgewiesen wird. Vielleicht mag er Günstlinge nicht so sehr...weil in seiner Optik eh' Schwächlinge und nur 'Mittel zum Zweck'?