Recycling-Säcke verbreiten sich – für Coop-Kunden hat das jetzt unangenehme Folgen

Könnt Ihr grad vergessen, dass ich auf meinem Balkon eine Sacksammlung aufmache und dafür auch noch bezahle. Bei der Migros kann man die Flaschen noch einwerfen, aber auch auf der Recyclingsammelstelle nehmen sie die Behälter noch gratis entgegen. Sonst halt dort in den Restmüll Das kostet mich 3 von den neuen Säcken voll Plastik etwa 4 Franken. Wenn's weniger ist als 7 kg muss man gar nichts bezahlen. Ich wäre ohnehin dafür, diese leidige und unsoziale Sackgebühr ganz abzuschaffen, was dem noch leidigeren Littering einen Riegel vorschiebt. Glas und Metalle weiterhin recyclen - der Rest in den Container und ab in die Verbrennungsanlage. Schon wegen der Strommangellage.

Und wo landen jetzt diese schampoflaschen ein Teil eventuel bbei der Migros und die anderen in den Kehrichtsäcken in der Kehricht Verbrennungsanlage

Hoher Aufwand für Sammlung und Sortierung? Nett, dass das nun auf Kunden abgewälzt wird. Macht es euch nur einfach. Ich bin davon überzeugt, dass es direkt bei "Sammlung und Sortierung" einige Wege zur effizienten Arbeit gibt: Wird dann wenigstens mit unserem Geld dort investiert? Man könnte auch mit der Verpackungsindustrie etwas aushandeln. Geht die Ware in die Verbrennung, wird sie bei ca. nur 800 Grad verbrannt und weitere Unmengen an Pfas freigesetzt, welche erst bei ca. 1200 Grad vernichtet werden. Aber wir sollen ja alle brav gesund leben. Wir zahlen bereits beim Einkauf.

Fraubi1

Der ganze Sammelwahnsinn ist eh genug Aufwand und in kleinen Wohnungen belastend! Mich würde eine Kosten- Nutzen- Rechnung interessieren: Der Aufwand, an die Sammelhöfe zu fahren, also der Energieverbrauch hierfür verglichen mit dem Recyclingergebnis. Kürzlich wollte ich dort solche PE- Flaschen abgeben, (ich hab nur sehr wenige) da hiess es:" Das nehmen wir nicgt mehr an, geben Sie es in die Verbrennung!" Hallo? Irgendwie läuft da was gewaltig schief.



Nun noch bei Coop zahlen? Garantiert nicht!!!!!