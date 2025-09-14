  1. Privatkunden
Milliarden-Deal unter Druck USA erlauben Bund kleinere F-35-Flotte – wegen Kostenexplosion

SDA

14.9.2025 - 14:52

Eine allfällige Reduktion der Stückzahl beim Schweizer Kauf der F35-Kampfjets ist laut der US-Regierung möglich. (Archivbild)
Keystone

Der Bund sucht nach Lösungen, um die höheren Kosten der bei den USA bestellten F-35-Kampfjets aufzufangen. Eine Möglichkeit: Die Reduktion der Stückzahl. Washington erlaubt dem Bund eine kleinere Bestellmenge.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

14.09.2025, 14:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen:

  • Die USA haben der Schweiz erlaubt, die Bestellmenge der F-35-Jets zu reduzieren.
  • Eine kleinere Stückzahl ist eine Option für die Abfederung der massiven Kostensteigerung.
  • Inzwischen muss mit Mehrkosten zwischen 650 Millionen und 1,3 Milliarden Franken gerechnet werden.
Mehr anzeigen

Kaj-Gunnar Sievert, Sprecher des Bundesamts für Rüstung (Armasuisse), bestätigte eine Meldung der «NZZ am Sonntag», wonach Washington dem Bund eine kleinere Bestellmenge von F-35-Kampfjets erlaubt. Aus Sicht der US-Regierung sei es eine souveräne Entscheidung der Schweiz, wenn sie weniger F-35-Jets bestellen wolle, so der Armasuisse-Sprecher.

Es handle sich um eine Option für das weitere Vorgehen der Schweiz nach Bekanntgabe der massiven Kostensteigerung beim Kauf der ursprünglich auf 36 Stück angelegten F-35-Flotte, so Sievert. Statt dem zunächst angenommenen Fixpreis von 6 Milliarden muss inzwischen mit Mehrkosten zwischen 650 Millionen und 1,3 Milliarden Franken gerechnet werden.

Nächstes Fiasko nach ZollstreitHat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Die Zahl von 36 bestellten Flugzeuge ist eigentlich im Kaufvertrag festgelegt. Eine Reduktion der bestellten Stückzahl verlange demnach eine Anpassung des sogenannten «Letter of Offer and Acceptance» (Angebots- und Annahmeerklärung), der den Deal mit den USA regle, schreibt die «NZZ am Sonntag».

Der Entscheid über die Stückzahl liegt bei der Politik. Bundesrat und VBS-Vorsteher Martin Pfister (Mitte) hatte Mitte August die Option einer Reduktion der zum Kauf stehenden Stückzahl zur Diskussion gestellt, um mit den Mehrkosten umgehen zu können.

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

