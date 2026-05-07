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Filmreife Rettung Rega hilft Schiffbrüchige aus dem Thunersee zu fischen

Stefan Michel

7.5.2026

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee
Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Auf dem Rückflug zur Basis entdeckt eine Rega-Crew auf dem Thunersee ein im Kreis fahrendes Motorboot.

Auf dem Rückflug zur Basis entdeckt eine Rega-Crew auf dem Thunersee ein im Kreis fahrendes Motorboot.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Wenig später durchbricht dieses einen Zaun und rast landeinwärts.

Wenig später durchbricht dieses einen Zaun und rast landeinwärts.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Das Boot prescht über den Uferweg und kommt in einem Gebüsch zum Stillstand.

Das Boot prescht über den Uferweg und kommt in einem Gebüsch zum Stillstand.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Die drei Personen, die sich kurz zuvor noch an Bord des Boots befunden haben, treiben im Thunersee. 

Die drei Personen, die sich kurz zuvor noch an Bord des Boots befunden haben, treiben im Thunersee. 

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Ein von der Rega mit Handzeichen gelotster Berufsfischer nimmt die Schiffbrüchigen auf seinem Boot auf.

Ein von der Rega mit Handzeichen gelotster Berufsfischer nimmt die Schiffbrüchigen auf seinem Boot auf.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Die Unterkühlten kommen nach der Erstversorgung ins Spital, die Einsatzkräfte besprechen, was sie soeben vollbracht haben.

Die Unterkühlten kommen nach der Erstversorgung ins Spital, die Einsatzkräfte besprechen, was sie soeben vollbracht haben.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee
Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Auf dem Rückflug zur Basis entdeckt eine Rega-Crew auf dem Thunersee ein im Kreis fahrendes Motorboot.

Auf dem Rückflug zur Basis entdeckt eine Rega-Crew auf dem Thunersee ein im Kreis fahrendes Motorboot.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Wenig später durchbricht dieses einen Zaun und rast landeinwärts.

Wenig später durchbricht dieses einen Zaun und rast landeinwärts.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Das Boot prescht über den Uferweg und kommt in einem Gebüsch zum Stillstand.

Das Boot prescht über den Uferweg und kommt in einem Gebüsch zum Stillstand.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Die drei Personen, die sich kurz zuvor noch an Bord des Boots befunden haben, treiben im Thunersee. 

Die drei Personen, die sich kurz zuvor noch an Bord des Boots befunden haben, treiben im Thunersee. 

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Ein von der Rega mit Handzeichen gelotster Berufsfischer nimmt die Schiffbrüchigen auf seinem Boot auf.

Ein von der Rega mit Handzeichen gelotster Berufsfischer nimmt die Schiffbrüchigen auf seinem Boot auf.

Bild: Rega

Spektakuläre Rega-Rettung aus dem Thunersee. Die Unterkühlten kommen nach der Erstversorgung ins Spital, die Einsatzkräfte besprechen, was sie soeben vollbracht haben.

Die Unterkühlten kommen nach der Erstversorgung ins Spital, die Einsatzkräfte besprechen, was sie soeben vollbracht haben.

Bild: Rega

Ein führerlos über den Thunersee hinausschiessendes Motorboot, drei Schiffbrüchige, eine zufällig vorbeifliegende Rega-Crew und ein Berufsfischer: Das sind die Elemente einer spektakulären Rettung.

Stefan Michel

07.05.2026, 12:30

07.05.2026, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Rega Crew entdeckt zufällig ein unkontrolliert im Kreis fahrendes Motorboot auf dem Thunersee, das wenig später strandet.
  • Einer der drei über Bord gegangenen Passagiere ruft schwimmend die Rettung an und ermöglicht so, dass die Heli-Crew sie findet.
  • Ein von der Rega gelotster Berufsfischer zieht die drei Personen auf sein Boot.
  • Wie es zum Motorboot-Unfall gekommen ist, ist noch nicht offiziell geklärt.
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Ein Zufall steht am Anfang einer Rettungsaktion, wie sie selbst die Rega selten erlebt. 

Der Reihe nach: Eine Crew der Rega fliegt gestern Mittwoch nach einem Einsatz vom Inselspital in Bern zurück zu ihrer Basis in Wilderswil, zwischen dem Brienzersee und dem Thunersee gelegen. Auf Letzterem entdecken sie durch Zufall, wie es in der Medienmitteilung heisst, ein Motorboot, das in hohem Tempo im Kreis fährt, wenig später einen Zaun im Wasser durchbricht, über einen Uferweg hinausschiesst und in Sträuchern zum Stillstand kommt.

Die erste Frage, die sich der Crew stellt: Ist oder war jemand an Bord? Um dies zu klären setzt der Pilot einen Rettungssanitäter beim gestrandeten Motorboot ab und startet gleich wieder, damit die weiteren Mitglieder auf dem See nach Personen suchen können, die möglicherweise über Bord gegangen sind.

Rega lotst Fischer zu Schiffbrüchigen

Zur gleichen Zeit gelingt es einem im Thunersee schwimmenden Mann die Notrufnummer 1414 zu wählen und seinen ungefähren Standort zu beschreiben. Dank dieser Hinweise entdeckt die Crew im Heli die drei Personen, die im 15 Grad kalten See schwimmen.

Die Rega-Profis machen unweit der Schiffbrüchigen einen Berufsfischer aus, fliegen zu diesem heran und geben ihm mit Handzeichen zu verstehen, dass er ihnen folgen soll. So führen sie diesen zu den drei Bootspassagieren, die er sofort an Bord zieht.

Kurz darauf trifft auch die Seerettung Thunersee und die Gewässerpolizei der Kapo Bern am Unfallort ein. Die Rega hatte diese aufgeboten, nachdem der Notruf bei ihr eingegangen war.

An Land werden die drei unterkühlten Schiffbrüchigen medizinisch erstversorgt und dann zur Überwachung ins nächstgelegene Spital gebracht.

Wie es dazu gekommen ist, dass ihr Boot ohne sie unterwegs gewesen ist und sie im See, statt an Bord waren, geht aus der Mitteilung der Rega nicht hervor. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von blue News schreibt. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine weiteren Auskünfte möglich.

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