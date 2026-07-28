Die Feuerwehr Regensdorf ZH hat am Sonntag ein Grillfeuer am Waldrand gelöscht. Wegen der Trockenheit gilt derzeit ein Feuerverbot. Der Einsatz sorgte in den sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen.

Darum geht’s Die Feuerwehr rückte mit zwölf Personen und zwei Fahrzeugen zu einem Grillfeuer aus.

Fast 1000 Liter Wasser waren nötig, um die Glut vollständig zu löschen.

Der Verursacher gab an, nichts vom geltenden Feuerverbot gewusst zu haben. Zusammenfassung erstellt mit

Die Feuerwehr Regensdorf ZH ist am Sonntag zu einem Grillfeuer im Wald ausgerückt. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt derzeit ein Verbot für offene Feuer im Wald und in Waldesnähe.

Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Laurent Cohn gegenüber dem «Tages-Anzeiger» standen zwölf Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge im Einsatz. Fast 1000 Liter Wasser seien nötig gewesen, um die Glut vollständig zu löschen und die Umgebung zu befeuchten.

Die Feuerwehr erklärte später, das Feuer habe sich am Waldrand und weit entfernt von einer Wasserbezugsstelle befunden. Wegen des aufziehenden Windes habe es rasch gelöscht werden müssen, um Funkenflug zu verhindern.

Hunderte Reaktionen auf den Einsatz

Der Beitrag der Feuerwehr löste mehrere hundert Kommentare aus. Viele Nutzerinnen und Nutzer kritisierten den Verursacher und forderten, ihm die Kosten des Einsatzes in Rechnung zu stellen.

«Ich hoffe, dass der Verursacher den Einsatz bezahlen muss», schrieb eine Person. Eine andere kommentierte: «Nichtwissen ist keine Entschuldigung. Über das Feuerverbot wird seit Tagen berichtet.»

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Mehrere Menschen bedankten sich zugleich bei den Einsatzkräften. «Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort», hiess es in einem Kommentar. Eine weitere Person gab zu bedenken: «Wenn die Glut auf den Wald übergesprungen wäre, hätte es viel mehr Wasser und einen deutlich grösseren Einsatz gebraucht.»

Vereinzelt wurde das Aufgebot dennoch infrage gestellt. «Braucht es für so ein Feuer wirklich die Feuerwehr?», fragte ein Nutzer. Die Einsatzkräfte wiesen diese Kritik in den sozialen Medien zurück und erklärten, wegen der Trockenheit, des aufziehenden Windes und der Lage am Waldrand habe man kein Risiko eingehen wollen.

Der Mann war beim Eintreffen der Feuerwehr noch vor Ort. Er habe sich einsichtig und reuig gezeigt und erklärt, das aktuelle Feuerverbot nicht gekannt zu haben.