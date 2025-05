Mario Fehr: «Je härter Sie schreiben, desto schneller passiert etwas.» Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr verlangt, dass der Bund in der Asylpolitik mehr Tempo macht. An der entsprechenden Pressekonferenz verglich er sein Vorpreschen mit einem Senator des alten Roms und verteilte Tipps an Medienschaffende. 13.05.2025

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr verlangt, dass der Bund in der Asylpolitik mehr Tempo macht. An der entsprechenden Pressekonferenz erklärte er, wieso er immer wieder Forderungen nach Bern schickt.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr fordert – einmal mehr – in der Asylpolitik mehr Tempo vom Bund.

Fehr erklärt an einer Pressekonferenz den Sinn und Zweck solcher Auftritte. Das sei wie beim Bobfahren. Jemand müsse «den Bob auch schieben», damit es vorwärtsgehe.

Auch an Erwartungen an Journalist*innen spart er nicht. Mehr anzeigen

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) hat am Dienstag an einer Medienkonferenz eine klare Botschaft an den Bund gesendet: Die offenen Asylgesuche müssen rasch abgearbeitet werden.

Der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich fordert, dass die rund 10’000 noch hängigen Asylverfahren bis Ende 2025 halbiert werden. Auch bei den Schutzstatus-S-Gesuchen müsse klarer differenziert werden, welche Herkunftsregionen aus der Ukraine noch einen Anspruch rechtfertigen.

Fehr gab sich an der Pressekonferenz voller Tatendrang und gab als Ziel an, die Asylquote für die Zürcher Gemeinden zu senken. Aktuell liegt diese bei 1,4 Prozent. Das heisst: Gemeinden organisieren pro 1000 Einwohner*innen 14 Unterkünfte für geflüchtete Personen.

Der Regierungsrat sparte nicht mit Kritik am Bund. Die Sozialdirektor*innen der Ostschweiz hätten dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt, dass sie eine Halbierung der offenen Asylgesuche bis spätestens Ende 2025 erwarten. Für Fehr ist jetzt das «letzte Fenster» geöffnet, um diese Pendenzen anzugehen.

Fehr spürt «Zeitenwende» in der Asylpolitik

Mario Fehr nahm sich auch nicht zurück beim direkten Umgang mit den anwesenden Medienschaffenden. Als ein Journalist der NZZ kritisch nachfragt, ob es sich denn überhaupt lohne, immer wieder als Regierungsrat dieselben Forderungen zu äussern, zog Fehr den Vergleich zum Bobfahren:

«Irgendjemand muss den Bob auch schieben, damit sie vorne endlich in die Spur kommen. Aber ja, wir sind ungeduldig und wir wollen schneller abbauen und wir wollen wissen, wer wir integrieren.»

Zum Schluss seiner Antwort gab er dem Journalisten ungefragt eine Schreibempfehlung: «Alles, was Sie morgen in unserem Sinn schreiben, wird gelesen in Bern. Manchmal ruft der Bundesrat sogar direkt an, wenn Sie etwas publizieren.» Sein Rat: «Je härter Sie schreiben, desto schneller passiert etwas.»

Regierungsrat Fehr gibt Tipps, wie Medien über seine Politik berichten sollen Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr verlangt, dass der Bund in der Asylpolitik mehr Tempo macht. An der entsprechenden Pressekonferenz verglich er sein Vorpreschen mit einem Senator des alten Roms und verteilte Tipps an Medienschaffende. 13.05.2025

Auf Anfrage von blue News betont Fehr, dass er damit keineswegs vorschreiben wollte, wie Medien zu berichten hätten. «Im Gegenteil: Ich wollte Journalisten damit ermuntern, über das Thema zu schreiben. Vielleicht war ‹härter› das falsche Wort. Mir ist es nämlich egal, wie darüber berichtet wird – wichtig ist, dass darüber berichtet wird», so Regierungsrat Fehr.

Fehr vergleicht sich mit Senator aus dem alten Rom

Fehr sprach an der Pressekonferenz auch von einer möglichen «Zeitenwende» in der europäischen Asylpolitik. Länder wie Deutschland hätten den Reformdruck erkannt. Die Schweiz müsse sich auf raschere Verfahren einstellen.

In diesem Wandel sei sie «fundamental betroffen», so Fehr. Der Kanton Zürich unternehme zusammen mit den Gemeinden «wirklich alles», um den Herausforderungen zu begegnen. Doch vom Bund brauche es mehr Tempo und klare Entscheidungen.

Als Beispiel nannte er konkrete Erfolge der vergangenen Jahre: Es brauche Hartnäckigkeit, sagte Fehr sinngemäss – und verglich seine Strategie mit jener von Cato dem Älteren († 149 v. Chr.), einem römischen Senator, der jede Rede mit der Forderung beendete, Karthago zu zerstören. Gemeint war: Politischer Druck wirkt, wenn man ihn konsequent aufrechterhält.

«Kennen Sie Cato? Der hat jede Rede im römischen Senat gleich beendet. Irgendwann wurde Karthago zerstört.» Mario Fehr Regierungsrat Kanton Zürich

Fehr erinnerte etwa an die Rückführungen nach Algerien, die lange als unrealistisch galten – bis Bundesrätin Karin Keller-Sutter persönlich in Algier verhandelte. Oder an die Ausschaffung eines Hasspredigers aus Winterthur nach Somalia, die unter grossem Aufwand gelang.

Auch bei der Aufnahme grosser Familien aus der westukrainischen Region Transkarpatien sei Zürich konsequent vorgegangen – mit Erfolg: «Es kam nie mehr eine Familie aus Transkarpatien in den Kanton Zürich.» Diese Beispiele, so Fehr, zeigten, dass entschlossene Forderungen an den Bund durchaus Wirkung entfalten können.