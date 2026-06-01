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Zum ersten Mal Regionale Fernsehsender erfüllen ihren Informationsauftrag

SDA

1.6.2026 - 10:38

Durchschnittlich 296 Minuten hat der Regiosender «La Télé» jede Woche lokalen Nachrichten gewidmet. Das ergab eine Programmanalyse 2025. (Archivbild)
Durchschnittlich 296 Minuten hat der Regiosender «La Télé» jede Woche lokalen Nachrichten gewidmet. Das ergab eine Programmanalyse 2025. (Archivbild)
Keystone

Erstmals haben im Jahr 2025 sämtliche genehmigten Regionalfernsehen die Mindestvorgabe ihres Informationsauftrags erfüllt, wie das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) am Montag mitteilte. Die Lokalradios hatten ihren Auftrag bereits im Vorjahr erfüllt.

Keystone-SDA

01.06.2026, 10:38

01.06.2026, 11:12

Die 13 untersuchten Fernsehveranstalter strahlten 2025 im Durchschnitt 5 Stunden und 12 Minuten regionale Inhalte pro Woche aus und übertrafen die vorgeschriebene Mindestdauer damit um mehr als das Doppelte.

Gemäss Auftrag müssen alle Lokalradios und Regionalfernsehen, die öffentliche Gelder erhalten, mindestens 150 Minuten relevante Nachrichten aus ihrer Region senden. Als relevante Themen gelten Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Bildung und Sport mit regionalem Bezug.

Da die Lokalradios die Vorgabe bereits 2024 erfüllt hatten, kamen nun erstmals seit Beginn der Programmanalysen im Jahr 2020 alle Sender ihrem Auftrag nach. Die Untersuchung wurde im Auftrag des Bakom von der Publicom AG durchgeführt.

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