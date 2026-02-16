  1. Privatkunden
Berner Implantate-Skandal Star-Chirurg schuldig gesprochen

SDA

16.2.2026 - 14:13

Bis heute haben die betroffenen Patienten mit den Folgen der Rückenoperation zu kämpfen.
Bis heute haben die betroffenen Patienten mit den Folgen der Rückenoperation zu kämpfen.
Symbolbild: Imago

Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat am Montag einen ehemaligen Berner Chirurgen wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten.

Keystone-SDA

16.02.2026, 14:13

16.02.2026, 15:04

Die Probezeit beträgt zwei Jahre. Ausserdem muss der Arzt die Verfahrenskosten übernehmen und einem Zivilkläger eine Genugtuung von 4000 Franken bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Chirurg sei an der Entwicklung des Produkts Cadisc-L beteiligt gewesen und habe im Lauf der Zeit ein ideelles Interesse an der Bandscheibenprothese entwickelt. «Cadisc-L wurde zu seinem eigenen Kind», sagte der Gerichtspräsident.

Die Prothese sei zu seinem persönlichen Prestigeprojekt geworden, das Scheitern des Projekts entsprechen zu einer persönlichen Niederlage. So lasse sich auch das mangelnde Interesse des Chirurgen am Rückruf der Prothese durch die Herstellerfirma Ranier im Jahr 2014 erklären.

Implantate-Skandal. Er soll seine Patienten im Stich gelassen haben – aber Berner Starchirurg schweigt

Implantate-SkandalEr soll seine Patienten im Stich gelassen haben – aber Berner Starchirurg schweigt

Der Prozess gegen den ehemaligen Chirurgen hatte am 12. Januar begonnen. Der Arzt hatte das Produkt zwischen 2011 und 2013 im Salem-Spital in Bern sieben Personen eingesetzt. Ebenfalls war er von der Herstellerfirma finanziell entschädigt worden.

Die Bandscheibenprothese der britischen Firma Ranier hatte bei allen vom Chirurgen behandelten Personen nach kurzer Zeit versagt. Der sogenannte Implantateskandal wurde 2018 durch ein internationales Recherche-Team mit Beteiligung von Tamedia publik.

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Tumbler Ridge, 11.02.2026: Schüsse an weiterführender Schule Eine Person hat in Kanada zehn Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt Polizei in Provinz British Columbia: Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte Wahrscheinlich zwei Tatorte Zunächst werden sieben Leichen in der Schule, an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden Polizei ermittelt auf Hochtouren Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen

12.02.2026

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Oslo, 06.02.2026: Mette-Marit entschuldigt sich: Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie. Am Freitag ist es dann so weit – in Form einer schriftlichen Mitteilung: «Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe», zitiert das Königshaus die Kronprinzessin darin. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.» Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe. In E-Mails sollen sich die Kronprinzessin und der Sexualstraftäter über mehrere Jahre zu privaten Themen ausgetauscht haben – nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. In den kürzlich veröffentlichten Akten zu dem Fall taucht ihr Name mehrere Hundert Male auf.

09.02.2026

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen. Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein. Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen. Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug. Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.

20.01.2026

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

