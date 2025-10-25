Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme

Kartoffeln, so weit das Auge reicht. Nach Jahren des Mangels, fällt die Ernte 2025 üppig aus. Eng wird es stattdessen in den Lagern (Archivbild). Bild: KEYSTONE

Nach Jahren des Kartoffelmangels in der Schweiz ernten die Landwirte 2025 Überschüsse. Das schafft unerwartete Probleme. Längerfristig wird der Klimawandel zur Herausforderung für den Kartoffelanbau.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Landwirtschaftsbetriebe ernten 2025 so viele Kartoffeln wie seit Jahren nicht mehr – konkret 20 Prozent mehr als 2024 und 17 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt.

Das hat für die Bauern auch negative Konsequenzen: Die Preise sinken, wenn auch nur leicht, Qualitätsanforderungen werden strikter durchgesetzt und kurzfristig wurden Lagerkapazitäten knapp.

Langfristig hat der Kartoffelanbau in der Schweiz ein Problem: den Klimawandel, denn die Knollen ertragen heisse, trockene Sommer schlecht. Mehr anzeigen

Plötzlich hatte Bauer Jan Ryser 32 Tonnen Kartoffeln zu viel. Der Grund: Der Abnehmer, mit dem er einen Vertrag hatte, lehnte die Knollen ab, weil sie seinen Qualitätsansprüchen nicht genügten, wie «20 Minuten» berichtet.

Was nach einem Einzelfall klingt, hat tiefer liegende Gründe. In ganz Europa fahren die Landwirtschaftsbetriebe im Spätsommer 2025 reiche Kartoffelernten ein. So auch in der Schweiz. 20 Prozent mehr als 2024, 17 Prozent plus gegenüber dem langjährigen Schnitt seien es, sagt Christian Bucher vom Branchenverband Swisspatat zu blue News.

Ziehen also die Abnehmer die Schraube an, weil das Angebot so gross ist? «Nein, sie setzen die Qualitätsnormen der Branche strikter durch», relativiert Bucher. In Jahren mit einem Mangel an Kartoffeln seien die Abnehmer kulanter.

Überschuss nach vier Jahren Mangel

Das ertragreiche Kartoffeljahr 2025 hat also zwei Seiten für die Produzierenden. Das gehört aber zum Geschäft, so Bucher: «Plus minus 20 Prozent sind beim Kartoffelanbau normal, daran sind die Produzenten gewöhnt.»

Das fette Kartoffeljahr 2025 folgt auf vier Jahre des Mangels in der Schweiz. Ungünstige Witterung, Fäulnis, der Kartoffelkäfer setzten den Knollen zu, die es bei der Pflanzung nicht gern zu nass haben, im Sommer aber unter zu grosser Hitze und Trockenheit leiden. «Und schliesslich braucht es nur einen Hagelzug kurz vor der Ernte und der Ertrag sinkt deutlich», führt Agronom Bucher aus.

Lara Stamler vom Verband der Schweizer Kartoffelproduzenten ergänzt, dass es auch 2025 Schäden durch den Drahtwurm gegeben habe. Im Übrigen habe der Krankheits- und Schädlingsdruck in diesem Jahr auf normalem Niveau gelegen.

Grosse Mengen setzen Preise unter Druck

All diese Faktoren spielten 2025 zugunsten der Kartoffeln. Hinzu kam, dass das Septemberwetter so günstig war, dass ein grosser Teil der Ernte in sehr kurzer Zeit reif war.

Dadurch wurden plötzlich die Kisten knapp, in die die Erntearbieter*innen die Kartoffeln laden. In ganz Europa sind die «Paloxen» genannten Holzbehälter zur Mangelware geworden. «Karotten und Zwiebeln kommen in die gleichen Gebinde und mussten in der gleichen Zeit geerntet werden», ergänzt Bucher, «deshalb mussten einige Produzenten mit der Kartoffelernte zuwarten, weil sie keine Paloxen mehr hatten.» Hätte es dann auf den Kartoffelacker gehagelt oder Dauerregen gegeben, wäre aus der Top-Ernte, die sich längst abgezeichnet hatte, ein Verlust geworden.

Doch ein grosser Ertrag bedeutet nicht automatisch, dass die Kasse bei den Bauern klingelt. «Der Konsum in der Schweiz liegt konstant bei rund 45 Kilogramm pro Kopf und Jahr», liefert der Geschäftsführer von Swisspatat den Grund dafür. Steigt die Menge bei konstanter Nachfrage, sinkt der Preis.

Dies wirkt sich bis in die Verkaufsregale der Grossverteiler aus. Migros meldet blue News 5 Prozent tiefere Preise als im Oktober 2024. Coop verkauft ebenfalls günstiger als im Vorjahr und bietet zudem verschiedene Sorten zu Aktionspreisen an.

Diese seien aber keine Folge der Preise, wie Coop-Sprecher Caspar Frey darlegt: «Bei hohen Verfügbarkeiten reagieren wir mitunter mit kurzfristig angesetzten Aktionen, um den Verkauf anzukurbeln. Im Vordergrund steht dabei die Vermeidung von Food Waste, was uns ein grosses Anliegen ist. Diese Massnahmen erfolgen losgelöst von den Einkaufspreisen.»

Bauern profitieren doch von starker Ernte

Zwar entsteht der Preis nicht tagesaktuell. Die Abnehmer – meist Zwischenhändler – bestellen im Winter eine bestimmte Menge bei den Produzenten. Swisspatat, der Verband, in dem Produzenten und Abnehmer vertreten sind, legen ein Preisband fest. «Die grossen Erträge haben nun dazu geführt, dass die Preise am unteren Rand liegen», erklärt Bucher.

Das bedeutet, dass sie die mit dem Abnehmer festgelegte Menge zu einem tieferen Tarif abgeben müssen. Dass sie trotzdem mehr verdienen als in den letzten Jahren, liegt laut Stamler daran, «dass die meisten Landwirte ihre Vertragsmengen bei ihren Abnehmern erfüllen können.»

In den letzten Jahren mussten die Abnehmer rund 20 Prozent der Kartoffeln importieren. Nicht so in diesem Jahr, verdeutlicht Bucher: «Die Schweizer Bauern haben jetzt quasi ein grösseres Stück vom Kuchen.»

Bei Industriekartoffeln, die zu Chips, Pommes Frites oder anderen Produkten verarbeitet werden, sind laut Bucher Fixpreise üblich. Da hat die Erntemenge keinen Einfluss auf den Preis.

Und schliesslich bedeuten auch Überschüsse keinen Verlust, erläutert Lara Stamler: «Die Übermengen werden wie qualitativ unzureichende Ware an Nutztiere verfüttert. Die Produzenten erhalten für solche Kartoffeln eine Entschädigung.»

Weiterhin Mangelware: Pommes-Frites-Kartoffeln

Einfach mehr Pommes Chips zu produzieren, gehe hingegen nicht, betont Bucher, diese hätten ebenfalls eine begrenzte Haltbarkeit. Anders sähe es bei Pommes Frites aus, die im geschnittenen Zustand üblicherweise tiefgekühlt werden.

In den letzten Jahren sei die Nachfrage nach Pommes Frites in der Schweiz stark angestiegen, die Anbaufläche aber nur minimal. Die Knollen müssen besonders gross sein und einen bestimmten Zucker- und Stärkegehalt aufweisen. Das hat zur Folge, dass ein Teil als Tierfutter endet, weil nie alle Kartoffeln den geforderten Qualitätsstandard erreichen.

Eigentlich als Massnahme gegen Foodwaste hat Swisspatat die Qualitätskriterien gelockert. «Ein positiver Nebeneffekt ist, dass sie helfen, den Anbau von Frites-Kartoffeln attraktiver zu machen», führt Bucher aus.

Klimawandel gefährdet Kartoffelanbau langfristig

Ist die reiche Kartoffelernte nun ein Segen oder ein Fluch für jene, die die Knollen auf ihren Feldern ziehen? Für Bucher steht fest: «Es ist erfreulich, wenn wir so viel ernten können.» Klar ist, dass die Schweizer Landwirte damit ihren Marktanteil vorübergehend erhöhen. Langfristig decken sie 80 Prozent der Nachfrage in der Schweiz. Die zusätzlichen 17 Prozent führen also fast zur Vollversorgung.

Dass die Erträge auch in Zukunft so hoch ausfallen werden, ist jedoch nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Untersuchungen und Simulationen des Forschungsinstituts Agroscope zeigen, dass mit der Klimaerwärmung die Erträge in den kommenden Jahrzehnten fallen werden, wie die «NZZ» schreibt. Temperaturen über 30 Grad und anhaltende Trockenheit während ihrer Wachstumsphase im Sommer mögen die Kartoffeln nicht. Beides wird aber zunehmen.

Neue Sorten und die Verlagerung des Anbaus in höhere Lagen könnten Abhilfe schaffen, beides braucht aber Zeit und beträchtliche Investitionen.

Eine kurzfristige Lösung hat Jan Ryser für seine 32 Tonnen Kartoffeln gefunden. Nach einem Aufruf auf Facebook, er verkaufe frische Kartoffeln in 10-Kilogramm-Säcken, stauten sich die Autos vor seinem Hof. In wenigen Stunden hat er 30 Tonnen abgesetzt. Den Rest übergab er der Organisation Tischlein deck dich.