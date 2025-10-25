Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aus Mangel wird Überschuss Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme

Stefan Michel

25.10.2025

Kartoffeln, so weit das Auge reicht. Nach Jahren des Mangels, fällt die Ernte 2025 üppig aus. Eng wird es stattdessen in den Lagern (Archivbild).
Kartoffeln, so weit das Auge reicht. Nach Jahren des Mangels, fällt die Ernte 2025 üppig aus. Eng wird es stattdessen in den Lagern (Archivbild).
Bild: KEYSTONE

Nach Jahren des Kartoffelmangels in der Schweiz ernten die Landwirte 2025 Überschüsse. Das schafft unerwartete Probleme. Längerfristig wird der Klimawandel zur Herausforderung für den Kartoffelanbau.

Stefan Michel

25.10.2025, 23:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schweizer Landwirtschaftsbetriebe ernten 2025 so viele Kartoffeln wie seit Jahren nicht mehr – konkret 20 Prozent mehr als 2024 und 17 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt.
  • Das hat für die Bauern auch negative Konsequenzen: Die Preise sinken, wenn auch nur leicht, Qualitätsanforderungen werden strikter durchgesetzt und kurzfristig wurden Lagerkapazitäten knapp.
  • Langfristig hat der Kartoffelanbau in der Schweiz ein Problem: den Klimawandel, denn die Knollen ertragen heisse, trockene Sommer schlecht.
Mehr anzeigen

Plötzlich hatte Bauer Jan Ryser 32 Tonnen Kartoffeln zu viel. Der Grund: Der Abnehmer, mit dem er einen Vertrag hatte, lehnte die Knollen ab, weil sie seinen Qualitätsansprüchen nicht genügten, wie «20 Minuten» berichtet.

Was nach einem Einzelfall klingt, hat tiefer liegende Gründe. In ganz Europa fahren die Landwirtschaftsbetriebe im Spätsommer 2025 reiche Kartoffelernten ein. So auch in der Schweiz. 20 Prozent mehr als 2024, 17 Prozent plus gegenüber dem langjährigen Schnitt seien es, sagt Christian Bucher vom Branchenverband Swisspatat zu blue News.

Ziehen also die Abnehmer die Schraube an, weil das Angebot so gross ist? «Nein, sie setzen die Qualitätsnormen der Branche strikter durch», relativiert Bucher. In Jahren mit einem Mangel an Kartoffeln seien die Abnehmer kulanter.

Politikerin kämpft jetzt für Transparenz. Bauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Politikerin kämpft jetzt für TransparenzBauern kämpfen ums Überleben – Detailhändler kassieren ab

Überschuss nach vier Jahren Mangel

Das ertragreiche Kartoffeljahr 2025 hat also zwei Seiten für die Produzierenden. Das gehört aber zum Geschäft, so Bucher: «Plus minus 20 Prozent sind beim Kartoffelanbau normal, daran sind die Produzenten gewöhnt.»

Das fette Kartoffeljahr 2025 folgt auf vier Jahre des Mangels in der Schweiz. Ungünstige Witterung, Fäulnis, der Kartoffelkäfer setzten den Knollen zu, die es bei der Pflanzung nicht gern zu nass haben, im Sommer aber unter zu grosser Hitze und Trockenheit leiden. «Und schliesslich braucht es nur einen Hagelzug kurz vor der Ernte und der Ertrag sinkt deutlich», führt Agronom Bucher aus.

Bei Weinfelden TG. Traktor verliert tonnenweise Kartoffeln auf Strasse

Bei Weinfelden TGTraktor verliert tonnenweise Kartoffeln auf Strasse

Lara Stamler vom Verband der Schweizer Kartoffelproduzenten ergänzt, dass es auch 2025 Schäden durch den Drahtwurm gegeben habe. Im Übrigen habe der Krankheits- und Schädlingsdruck in diesem Jahr auf normalem Niveau gelegen.

Grosse Mengen setzen Preise unter Druck

All diese Faktoren spielten 2025 zugunsten der Kartoffeln. Hinzu kam, dass das Septemberwetter so günstig war, dass ein grosser Teil der Ernte in sehr kurzer Zeit reif war.

Dadurch wurden plötzlich die Kisten knapp, in die die Erntearbieter*innen die Kartoffeln laden. In ganz Europa sind die «Paloxen» genannten Holzbehälter zur Mangelware geworden. «Karotten und Zwiebeln kommen in die gleichen Gebinde und mussten in der gleichen Zeit geerntet werden», ergänzt Bucher, «deshalb mussten einige Produzenten mit der Kartoffelernte zuwarten, weil sie keine Paloxen mehr hatten.» Hätte es dann auf den Kartoffelacker gehagelt oder Dauerregen gegeben, wäre aus der Top-Ernte, die sich längst abgezeichnet hatte, ein Verlust geworden.

Doch ein grosser Ertrag bedeutet nicht automatisch, dass die Kasse bei den Bauern klingelt. «Der Konsum in der Schweiz liegt konstant bei rund 45 Kilogramm pro Kopf und Jahr», liefert der Geschäftsführer von Swisspatat den Grund dafür. Steigt die Menge bei konstanter Nachfrage, sinkt der Preis.

Neue Studie zeigt. 2 Härdöpfel pro Tag senken dein Sterberisiko nachweislich

Neue Studie zeigt2 Härdöpfel pro Tag senken dein Sterberisiko nachweislich

Dies wirkt sich bis in die Verkaufsregale der Grossverteiler aus. Migros meldet blue News 5 Prozent tiefere Preise als im Oktober 2024. Coop verkauft ebenfalls günstiger als im Vorjahr und bietet zudem verschiedene Sorten zu Aktionspreisen an. 

Diese seien aber keine Folge der Preise, wie Coop-Sprecher Caspar Frey darlegt: «Bei hohen Verfügbarkeiten reagieren wir mitunter mit kurzfristig angesetzten Aktionen, um den Verkauf anzukurbeln. Im Vordergrund steht dabei die Vermeidung von Food Waste, was uns ein grosses Anliegen ist. Diese Massnahmen erfolgen losgelöst von den Einkaufspreisen.»

Bauern profitieren doch von starker Ernte

Zwar entsteht der Preis nicht tagesaktuell. Die Abnehmer – meist Zwischenhändler – bestellen im Winter eine bestimmte Menge bei den Produzenten. Swisspatat, der Verband, in dem Produzenten und Abnehmer vertreten sind, legen ein Preisband fest. «Die grossen Erträge haben nun dazu geführt, dass die Preise am unteren Rand liegen», erklärt Bucher. 

Das bedeutet, dass sie die mit dem Abnehmer festgelegte Menge zu einem tieferen Tarif abgeben müssen. Dass sie trotzdem mehr verdienen als in den letzten Jahren, liegt laut Stamler daran, «dass die meisten Landwirte ihre Vertragsmengen bei ihren Abnehmern erfüllen können.»

In den letzten Jahren mussten die Abnehmer rund 20 Prozent der Kartoffeln importieren. Nicht so in diesem Jahr, verdeutlicht Bucher: «Die Schweizer Bauern haben jetzt quasi ein grösseres Stück vom Kuchen.»

Neue Staffel der Kuppelshow. Dieser Single-Landwirt ist der neue Liebling bei «Bauer sucht Frau»

Neue Staffel der KuppelshowDieser Single-Landwirt ist der neue Liebling bei «Bauer sucht Frau»

Bei Industriekartoffeln, die zu Chips, Pommes Frites oder anderen Produkten verarbeitet werden, sind laut Bucher Fixpreise üblich. Da hat die Erntemenge keinen Einfluss auf den Preis.

Und schliesslich bedeuten auch Überschüsse keinen Verlust, erläutert Lara Stamler: «Die Übermengen werden wie qualitativ unzureichende Ware an Nutztiere verfüttert. Die Produzenten erhalten für solche Kartoffeln eine Entschädigung.»

Weiterhin Mangelware: Pommes-Frites-Kartoffeln

Einfach mehr Pommes Chips zu produzieren, gehe hingegen nicht, betont Bucher, diese hätten ebenfalls eine begrenzte Haltbarkeit. Anders sähe es bei Pommes Frites aus, die im geschnittenen Zustand üblicherweise tiefgekühlt werden. 

In den letzten Jahren sei die Nachfrage nach Pommes Frites in der Schweiz stark angestiegen, die Anbaufläche aber nur minimal. Die Knollen müssen besonders gross sein und einen bestimmten Zucker- und Stärkegehalt aufweisen. Das hat zur Folge, dass ein Teil als Tierfutter endet, weil nie alle Kartoffeln den geforderten Qualitätsstandard erreichen. 

Eigentlich als Massnahme gegen Foodwaste hat Swisspatat die Qualitätskriterien gelockert. «Ein positiver Nebeneffekt ist, dass sie helfen, den Anbau von Frites-Kartoffeln attraktiver zu machen», führt Bucher aus.

Staubstreit im Wallis. 42 Tonnen Aprikosen beschäftigen Gerichte 10 Jahre lang

Staubstreit im Wallis42 Tonnen Aprikosen beschäftigen Gerichte 10 Jahre lang

Klimawandel gefährdet Kartoffelanbau langfristig

Ist die reiche Kartoffelernte nun ein Segen oder ein Fluch für jene, die die Knollen auf ihren Feldern ziehen? Für Bucher steht fest: «Es ist erfreulich, wenn wir so viel ernten können.» Klar ist, dass die Schweizer Landwirte damit ihren Marktanteil vorübergehend erhöhen. Langfristig decken sie 80 Prozent der Nachfrage in der Schweiz. Die zusätzlichen 17 Prozent führen also fast zur Vollversorgung.

Dass die Erträge auch in Zukunft so hoch ausfallen werden, ist jedoch nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Untersuchungen und Simulationen des Forschungsinstituts Agroscope zeigen, dass mit der Klimaerwärmung die Erträge in den kommenden Jahrzehnten fallen werden, wie die «NZZ» schreibt. Temperaturen über 30 Grad und anhaltende Trockenheit während ihrer Wachstumsphase im Sommer mögen die Kartoffeln nicht. Beides wird aber zunehmen. 

Neue Sorten und die Verlagerung des Anbaus in höhere Lagen könnten Abhilfe schaffen, beides braucht aber Zeit und beträchtliche Investitionen.

Eine kurzfristige Lösung hat Jan Ryser für seine 32 Tonnen Kartoffeln gefunden. Nach einem Aufruf auf Facebook, er verkaufe frische Kartoffeln in 10-Kilogramm-Säcken, stauten sich die Autos vor seinem Hof. In wenigen Stunden hat er 30 Tonnen abgesetzt. Den Rest übergab er der Organisation Tischlein deck dich.

So schön freuen sich nur Kühe über den Frühling

So schön freuen sich nur Kühe über den Frühling

25 Kühe völlig aus dem Häuschen: Nach einem Winter im Laufstall freuen sich die Tiere von Bauer Christian Lüscher im Berner Seeland wie verrückt auf die frische Weide.

22.03.2023

Meistgelesen

Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme
Odermatts Ärger über betrunkene ‹Jogglä› und die Furcht vor künstlicher Intelligenz
Für Moskaus Sondergesandten ist eine diplomatische Lösung nahe
Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an
Waage