Rekordblitzer spült in zwei Monaten eine Million Franken ein – jetzt ist er weg

Bussenflut im Kanton ZürichRekordblitzer spült in zwei Monaten eine Million Franken ein – jetzt ist er weg
Dominik Müller
26.11.2025
In nur zwei Monaten hat eine mobile Radaranlage in Winterthur-Töss über 11’000 Temposünder erfasst – und der Polizei Einnahmen von über einer Million Franken beschert. Jetzt wurde der Rekordblitzer wieder abgebaut.
Über 11’000 Mal hat die halbstationäre Radarfalle in Winterthur-Töss innert zwei Monaten zugeschnappt. Die Stadtpolizei nahm so etwas über eine Million Franken ein. Nun ist der Rekordblitzer wieder abgebaut worden, berichten «Tages-Anzeiger» und «Streetlife». Damit ist einer der einträglichsten Blitzer des Landes passé – zumindest für Winterthur sind es Rekordwerte.
Grund für die Installation des Blitzers war eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit auf der fraglichen Fahrbahn. Aufgrund einer besonders hohen Unfallquote beschloss der Stadtrat im Dezember 2023, das Tempo dort von 80 erlaubten Kilometern pro Stunde auf Tempo 60 zu senken.
