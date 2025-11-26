Rekordblitzer spült in zwei Monaten eine Million Franken ein – jetzt ist er weg

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bussenflut im Kanton Zürich Rekordblitzer spült in zwei Monaten eine Million Franken ein – jetzt ist er weg

Dominik Müller

26.11.2025

Der Blitzer in Winterthur-Töss sollte zur Entschärfung eines Unfallschwerpunkts dienen.
Der Blitzer in Winterthur-Töss sollte zur Entschärfung eines Unfallschwerpunkts dienen.
Symbolbild: Imago

In nur zwei Monaten hat eine mobile Radaranlage in Winterthur-Töss über 11’000 Temposünder erfasst – und der Polizei Einnahmen von über einer Million Franken beschert. Jetzt wurde der Rekordblitzer wieder abgebaut.

Dominik Müller

26.11.2025, 09:19

26.11.2025, 10:08

Über 11’000 Mal hat die halbstationäre Radarfalle in Winterthur-Töss innert zwei Monaten zugeschnappt. Die Stadtpolizei nahm so etwas über eine Million Franken ein. Nun ist der Rekordblitzer wieder abgebaut worden, berichten «Tages-Anzeiger» und «Streetlife». Damit ist einer der einträglichsten Blitzer des Landes passé – zumindest für Winterthur sind es Rekordwerte.

Seit dem 17. September stand die Blitzanlage bei der Einmündung der Autobahnausfahrt der A1 in die Hauptstrasse stadteinwärts. 143 Fahrer*innen wurden in dieser Zeitspanne verzeigt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der genannten Medien erklärt. Neun weitere müssen sich wegen groben Verletzungen von Verkehrsregeln, die eine «ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer» bedeuten, verantworten.

Sechs Kantone publizieren Standorte. Hier darf die Polizei überall Blitzer platzieren

Sechs Kantone publizieren StandorteHier darf die Polizei überall Blitzer platzieren

Grund für die Installation des Blitzers war eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit auf der fraglichen Fahrbahn. Aufgrund einer besonders hohen Unfallquote beschloss der Stadtrat im Dezember 2023, das Tempo dort von 80 erlaubten Kilometern pro Stunde auf Tempo 60 zu senken.

Video zum Thema

Zürich macht Millionen mit Fahrverbot: So schnell kassierst du an der Langstrasse eine Busse

Zürich macht Millionen mit Fahrverbot: So schnell kassierst du an der Langstrasse eine Busse

Wer sich als Autofahrer*in im Langstrassenquartier bewegt, lebt teuer. Eine Sekunde unachtsam, schon kassierst du eine saftige Busse. Das liegt vor allem an der schlechten Beschilderung. Jetzt regt sich Widerstand.

30.05.2024

Mehr aus dem Ressort

Soldat erleidet Schock. Zwei Armee-Boote stossen auf Genfersee zusammen

Soldat erleidet SchockZwei Armee-Boote stossen auf Genfersee zusammen

Fussgängerin schwer verletzt. Zürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen

Fussgängerin schwer verletztZürcher Tramführer stand bei Unfall unter Drogen

Kuriose Pläne in Stäfa ZH. Senioren sollen direkt über Kläranlage wohnen – für 1400 Franken

Kuriose Pläne in Stäfa ZHSenioren sollen direkt über Kläranlage wohnen – für 1400 Franken

Meistgelesen

Trumps Probleme in 7 Zahlen – und wie seine Partei jetzt zittert
Belinda Bencic: «Ein zweites Comeback wird es nicht geben»
Rekordblitzer spült in zwei Monaten eine Million Franken ein – jetzt ist er weg
«Fatale Fehler» – Freispruch im Prozess um Tod von Hanna
Milliardär Richard Branson trauert um Ehefrau