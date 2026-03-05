In der Schweiz wurden 2024/25 so viele Waschbären wie nie zuvor erlegt. Fredrik von Erichsen/dpa

Waschbären breiten sich in der Schweiz rasant aus – trotz Rekordabschüssen. Fachleute warnen vor Folgen für die Artenvielfalt und fordern statt Jagd mehr intakte Lebensräume.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz wurden 2024/25 so viele Waschbären wie nie zuvor erlegt.

Die invasive Art breitet sich trotz Abschüssen weiter aus und erreicht selbst hohe Lagen.

Expertin Sarah Hummel von «Info Fauna» sieht den Verlust von Lebensräumen als Hauptursache für das Problem. Mehr anzeigen

Schweizer Jäger meldeten für die Jagdsaison April 2024 bis März 2025 Rekordzahlen: 69 erlegte Waschbären. Ein massiver Sprung gegenüber zwei Tieren 2020 und 17 im Jahr 2022. Im Vergleich zu rund 20'000 Füchsen wirkt das bescheiden, doch die invasive Art aus Nordamerika breitet sich rasant im Mittelland aus, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

«Die Ausbreitung ist voll im Gange», sagt Sarah Hummel von «Info Fauna» zur Zeitung. Aus Deutschland eingewanderte Tiere werfen nun Junge und erklimmen Höhen bis 2500 Meter. Abschüsse bremsen das nicht. Mehr Sichtungen schärfen nur die Jäger-Aufmerksamkeit, bestätigt eine Meldekarte. Allein das Tessin bleibt verschont.

1934 in Hessen ausgesetzt, um die «Fauna zu bereichern», explodierten Populationen über Zuchten und Kriegsentkommen. Geschickte Plünderer von Eiern, Amphibien und Müll dringen via Katzenklappen ein, konkurrieren mit Fuchs oder Goldschakal – und werfen bis zu acht Junge jährlich.

Hummel bezeichnet sie aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit deshalb als «Prototyp» einer invasiven Art, schreibt der «Tages-Anzeiger». «Sie finden bei uns auf jeden Fall eine ökologische Nische», ist sie überzeugt.

Intakte Lebensräume fehlen

Waschbären fressen bodenbrütende Vogelarten wie Regenpfeifer oder Kiebitz und laichende Frösche. Ein Schlag für ohnehin gefährdete Populationen. Statt alleinige Übeltäter zu jagen, fehlten intakte Lebensräume im Mittelland, wo einheimische Arten kaum Chancen haben, sagt Hummel.

In Gärten und Städten plündern die Waschbären Kompost und Tonnen, nisten in Dachböden ein. Freche «Bachelor-Gruppen» junger Männchen zerstören Einrichtungen, teure Koi-Teiche fallen leer aus. Wie in Kassel mit 100 Tieren pro Fussballfeld droht hier bald Überbevölkerung.

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» plädiert Hummel für vernetzte Feuchtgebiete statt teurer Bekämpfung, um robuste einheimische Populationen zu stärken.

Mehr Videos aus dem Ressort