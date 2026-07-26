Die Limmat führt wenig Wasser, darum wachsen Pflanzen stellenweise besonders stark. Der Kanton spricht von einem auffälligen Bewuchs.

Darum geht’s Der bislang warme und trockene Sommer hat die Abflussmengen der Flüsse stark reduziert.

Entlang des Limmatquais in Zürich wachsen deshalb Wasserpflanzen ungewöhnlich dicht und hoch.

Der Kanton nennt viel Licht und den geringen Abfluss als Gründe: Bei hohem Wasserstand würden die Bestände sonst weggerissen. Zusammenfassung erstellt mit

Dieser Sommer war bisher nicht nur besonders warm, sondern auch besonders trocken. Darunter leiden nicht nur Böden und Gärten: Der fehlende Regen macht sich auch in den Flüssen bemerkbar, wo vielerorts rekordverdächtig tiefe Pegelstände gemessen werden.

Auch in Zürich ist das der Fall – selbst wenn man es der Limmat auf den ersten Blick nicht ansieht. Erst wer genauer hinschaut, hat in den vergangenen Tagen entlang des Limmatquais in der Innenstadt entdeckt, dass in der Limmat stellenweise eine Flora wuchert: Gleich mehrere Arten von Wasserpflanzen und Seegräsern reichen fast bis an die Oberfläche.

Die Medienstelle der kantonalen Baudirektion bestätigt: «In diesem Abschnitt der Limmat war der Bewuchs in diesem Jahr auffällig stark.»

Viel Licht, wenig Wasser

Als Grund nennt der Kanton einerseits die guten Lichtverhältnisse, die das Wachstum der Pflanzen fördern. Entscheidend ist aber vor allem der tiefe Pegel. «Bei hohem Abfluss werden die Bestände reduziert, weil das Material teilweise abgerissen wird. Das war in diesem Jahr aber nie der Fall, der Abfluss ist gering», sagt Baudirektions-Sprecherin Isabelle Rüegg gegenüber blue News.

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Grund zur Beunruhigung gibt es laut dem Kanton keinen: «Wasserpflanzen gehören zum Ökosystem und bilden wichtige Strukturen für Jungfische und Insektenlarven», so die Sprecherin.

Anders wäre es bei Blaualgen

Kritischer sind sogenannte Blaualgen, die eigentlich gar keine Algen sind, sondern Cyanobakterien. Ein Befall zeigt sich durch trübes Wasser und einen grünlichen, schleimigen Film an der Oberfläche. Letztes Jahr trat ein solcher Befall ausgerechnet beim beliebten Flussbad Oberer Letten auf, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Gehäufte Meldungen über Blaualgen in der Limmat gibt es derzeit aber nicht.

Ganz problemlos sind die Wasserpflanzen trotzdem nicht. Der Kanton sagt weiter: «Für die Schifffahrt können dichte Bestände bei Niederwasser problematisch werden.»

Sonja Randjelovic, Sprecherin der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft, relativiert aber: «Durch den regelmässigen Schiffsverkehr wächst das Seegras in den Fahrrinnen nicht so hoch. Und weil der Zürichsee tief genug ist, beeinträchtigt das Seegras auch den Kursverkehr auf dem See nicht. Auf der Werft wird das Seegras bei Bedarf durch das ERZ (Entsorgung + Recycling Zürich) gekürzt.»