Das Polizei- und Justizzentrum Zürich ist ein Symbol für den Ausbau der Justizinfrastruktur. Doch die Probleme rund um die Untersuchungshaft lassen sich nicht allein mit neuen Gebäuden lösen.

In der Schweiz sitzen so viele Menschen in Untersuchungshaft wie seit Jahren nicht mehr, und das für immer längere Zeiträume. Sowohl die Zahl der Betroffenen als auch die durchschnittliche Haftdauer erreichen Rekordwerte.

Redaktion blue News Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz verbringen Beschuldigte im Schnitt über 70 Tage in U-Haft, bevor ein Urteil gesprochen wird.

Das ist fast doppelt so lange wie noch vor 15 Jahren.

Mit einem Anteil von 46 Prozent Untersuchungshäftlingen an allen Inhaftierten liegt die Schweiz deutlich über dem europäischen Schnitt.

54 Prozent der U-Häftlinge haben keinen festen Wohnsitz in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaften sehen ein erhöhtes Fluchtrisiko, was zur Verlängerung der U-Haft führen kann. Mehr anzeigen

Für die Betroffenen bedeutet U-Haft eine massive Einschränkung. Kaum Kontakt zur Aussenwelt, keine Arbeit. Strafverteidiger berichten von Klient*innen, die in Zellen schlafen müssen, die für zwei Personen konzipiert wurden, heute aber mit drei Häftlingen belegt sind. Im Kanton Bern liegt die Gefängnisbelegung bei 130 Prozent.

Die Haftbedingungen seien spürbar schlechter als im regulären Strafvollzug, heisst es aus Verteidigerkreisen. Besonders alarmierend sei, dass in keiner anderen Haftform das Suizidrisiko so hoch sei wie in der Untersuchungshaft.

Im Schnitt verbringen U-Häftlinge in der Schweiz über 70 Tage hinter Gittern, ohne dass ein Schuldspruch vorliegt. Das ist fast doppelt so lange wie noch vor 15 Jahren, wie Berechnungen von SRF zeigen.

Verfahren werden aufwendiger

Die Ursachen für die zunehmende U-Haft-Dauer sind vielfältig. Eine zentrale Rolle spielt die Strafprozessordnung von 2011. Diese hat das Verfahren vereinheitlicht, aber auch deutlich komplexer gemacht. Früher konnten Kantone eigene, oft pragmatischere Lösungen anwenden.

Hinzu kommen neue Herausforderungen durch digitale Ermittlungen. Die Auswertung von Handys, Computern und Datenträgern ist zeitaufwendig und bindet Ressourcen.

«Vier bis fünf Monate sind bei der Analyse elektronischer Daten keine Seltenheit», bestätigt Lukas Bürge, Co-Präsident der Anwaltsvereinigung Strafverteidiger.ch, gegenüber SRF. Währenddessen bleibt die beschuldigte Person oft weiterhin in Untersuchungshaft.

Auch die Staatsanwaltschaften spüren diese Belastung. Die Datenflut verzögert Verfahren, obwohl U-Haft eigentlich auf drei Monate befristet ist. Eine Verlängerung ist jedoch rechtlich möglich, und in der Praxis keine Ausnahme mehr.

Strukturelles Problem oder politischer Zeitgeist?

Die Frage, ob mehr Personal bei Polizei und Staatsanwaltschaft helfen könnte, wird kontrovers diskutiert. Einerseits würden zusätzliche Fachkräfte den Ermittlungsstau verringern.

Andererseits wird auch der gesellschaftliche Umgang mit Kriminalität kritisch gesehen. Es herrsche ein repressiver Zeitgeist, der Härte und Nulltoleranz belohne – und damit längere U-Haft begünstige.

Die Justiz weist solche Vorwürfe zurück. Die gesetzlichen Voraussetzungen für U-Haft seien klar definiert, an denen halte man sich konsequent. Subjektive Härte spiele bei der Anordnung keine Rolle.

Schweiz als europäische Spitzenreiterin

Faktisch gehört die Schweiz im internationalen Vergleich zu den Ländern mit der höchsten U-Haft-Rate in Westeuropa. Nur Belgien weist eine ähnlich hohe Zahl von Untersuchungshäftlingen pro 100'000 Einwohner auf. Das geht aus Berichten der Menschenrechtsorganisation Humanrights.ch hervor.

In der Schweiz sitzt fast die Hälfte aller Inhaftierten in Untersuchungshaft. Der Anteil beträgt aktuell 46 Prozent. Damit liegt die Schweiz im europäischen Vergleich weit vorn. Zum Vergleich: Frankreich verzeichnet einen Anteil von 31 Prozent, Italien kommt auf 25 Prozent, und in Deutschland liegt der Wert bei lediglich 20 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor für die hohe Schweizer Quote ist der Anteil an Personen ohne festen Wohnsitz im Land. Laut Bundesamt für Statistik haben 47 Prozent der Untersuchungshäftlinge ihren Wohnsitz im Ausland, weitere 7 Prozent sind Asylsuchende.

Fluchtrisiko als Grund für Untersuchungshaft

In solchen Fällen stufen die Staatsanwaltschaften das Fluchtrisiko häufig als besonders hoch ein, was zur Anordnung von Untersuchungshaft führt.

Eine umfassende Analyse zur Überlastung der Strafbehörden läuft derzeit im Auftrag der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Erste Ergebnisse werden in zwei Jahren erwartet.