René Beyer verstirbt im Alter von 61 Jahren

Der Impresario René Beyer ist gestorben. Uhren Beyer Screenshot

René Beyer, Inhaber des traditionsreichen Uhren- und Schmuckgeschäfts Beyer an der Bahnhofstrasse in Zürich, ist am Montag im Alter von 61 Jahren verstorben.

René Beyer, Inhaber des traditionsreichen Uhren- und Schmuckgeschäfts Beyer an der Bahnhofstrasse in Zürich, ist am Sonntag im Alter von 61 Jahren verstorben. Das berichtet «Blick». Er hinterlässt seine Ehefrau.

Beyer Uhren & Juwelen an der Bahnhofstrasse Zürich ist das älteste Uhrengeschäft der Welt. 1760 gegründet, liegt das Familienunternehmen seit 1996 in Händen der achten Generation.

René Beyer führte das Familienunternehmen in achter Generation und prägte es mit zahlreichen Medienauftritten massgeblich.

Beyers Schwester Muriel Zahn-Beyer übernimmt das Geschäft. Sie ist bereits seit knapp einem Jahr als Geschäftsführerin tätig.