Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück

Ein Ferienflug der Airline Edelweiss von Zürich nach Tansania musste am Samstag kurz vor dem Start abgebrochen werden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.
Auf Flug WK76 verweigerten zwei Passagiere, den Anweisungen der Crew Folge zu leisten, wie Edelweiss-Sprecher Andreas Marti bestätigt. Der Airbus A350 «Piz Bernina» war um 10.10 Uhr vom Gate gestartet und bereits zur Piste 16 gerollt, als die Cockpitcrew den Tower über ein Problem mit den Reisenden informierte.
Da sich die Situation an Bord nicht beruhigen liess, kehrte die Maschine um 10.33 Uhr zum Gate zurück. Dort übergab die Crew die beiden störenden Passagiere der Kantonspolizei Zürich. Eine Frau wurde festgenommen, ihr Ehemann begleitete sie. «Gegen die Frau wird an die zuständige Amtsstelle rapportiert», so die Polizei.
Flug hatte schliesslich zwei Stunden Verspätung
Die 306 Passagierinnen und Passagiere an Bord mussten über eine Stunde warten: Erst um 11.37 Uhr konnte der Flug Richtung Kilimandscharo starten. Auch Anschlussflüge nach Sansibar und zurück nach Zürich kamen verspätet an.
Vorfälle mit renitenten Reisenden häufen sich weltweit. Laut der International Air Transport Association (Iata) war 2024 bereits auf einem von 395 Flügen ein Zwischenfall registriert worden – ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Auch in Zürich kam es heuer wiederholt zu ähnlichen Fällen, etwa bei Flügen von Easyjet, Finnair oder Swiss.
