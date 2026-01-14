Der Caumasee in Flims im Winterkleid ist ein Besuchermagnet. Archivbild: Keystone

Der Caumasee zieht auch im Winter immer mehr Besucher an. In Flims GR wächst die Sorge vor einem Unglück. Die Feuerwehr probt deshalb die Rettung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen steigender Besucherzahlen hat die Gefahr von Unfällen auf dem gefrorenen Caumasee zugenommen.

Trotz Warnungen betreten viele – auch Kinder – das Eis, was wegen Hohlräumen unter der Eisfläche extrem gefährlich ist.

Die Gemeinde reagierte mit Betretungsverboten, weiteren Warnschildern und zusätzlicher Ausrüstung für Feuerwehr und Restaurantpersonal. Mehr anzeigen

Bei Schneetreiben ins eiskalte Wasser steigen – freiwillig. Genau das haben Mitglieder der Feuerwehr Flims kürzlich am Caumasee getan. Gemeinsam mit Instruktoren trainierten sie die Rettung von Menschen, die ins Eis eingebrochen sind. Solche Übungen sind im Kanton Pflicht – in Flims aber besonders dringend, wie «Südostschweiz» berichtet.

Grund dafür sind die stark gestiegenen Besucherzahlen im Winter. Seit das neue Restaurant am Caumasee auch in der kalten Jahreszeit geöffnet ist, zieht es deutlich mehr Menschen an den See. Viele wagen sich trotz Kälte und Warnungen aufs Eis – darunter auch Kinder. «Die Unvernunft ist gestiegen», wird Gemeindeschreiber Martin Kuratli zitiert.

Auch Tourismusvorstand Guido Casty zeigt sich besorgt: «Sie laufen scharenweise über den See. Es ist erschreckend, wie fahrlässig sie handeln.» Das Verhalten der Leute sei «ein grosses Problem». Zumal der Caumasee im Winter besonders tückisch sei, weil sich der Wasserspiegel senke und sich unter dem Eis so mit der Zeit ein Hohlraum bilde.

Auf Eisfläche gilt Betretungsverbot

Deshalb gilt rund um den See ein striktes Betretungsverbot der Eisfläche, die Gemeinde hat zusätzliche Warntafeln montiert. Die Feuerwehr hat gemäss Bericht dennoch mit Trockentauchanzügen und Eisrettungsleitern aufgerüstet und auch das Restaurantpersonal geschult.

Noch ist am Caumasee nichts passiert. Doch der Flimser Feuerwehrkommandant Philipp Schröpfer warnt gegenüber «Südostschweiz»: «Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Eisfläche ist unberechenbar.»