Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Prozess in Nyon VD Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben

Noemi Hüsser

15.10.2025

Das Haus der Familie Schumacher in Gland VD – hier soll sich die Tat ereignet haben.
Das Haus der Familie Schumacher in Gland VD – hier soll sich die Tat ereignet haben.
IMAGO/Bestimage

Ein australischer Rennfahrer steht in Nyon wegen mutmasslicher Vergewaltigung im Haus der Familie Schumacher in Gland VD vor Gericht. Beim Beschuldigten soll es sich um einen Bekannten von Mick Schumacher handeln.

Noemi Hüsser

15.10.2025, 11:51

15.10.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein australischer Rennfahrer, ein Freund von Mick Schumacher, ist wegen Vergewaltigung im Haus der Familie Schumacher angeklagt.
  • Die Tat soll sich 2019 ereignet haben, als das mutmassliche Opfer nach übermässigem Alkoholkonsum bewusstlos gewesen sei.
  • Der Prozess beginnt heute in Nyon, doch der Angeklagte ist seit Monaten untergetaucht.
Mehr anzeigen

Ein australischer Rennfahrer ist laut «24 Heures» wegen mutmasslicher Vergewaltigung im Haus der Familie Schumacher in Gland VD angeklagt worden.

Beim Beschuldigten soll es sich um einen Freund von Mick Schumacher handeln, dem Sohn des verunfallten Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher. Der Mann soll 2019 versucht haben, in die Formel 1 aufzusteigen, ist derzeit aber wegen Dopings gesperrt. Bei der Klägerin handle es sich um eine Pflegefachfrau, die zum medizinischen Team gehörte, das Michael Schumacher nach seinem schweren Skiunfall betreute.

Die Art der Beziehung zwischen den beiden ist gemäss dem Bericht unklar. Der Beschuldigte habe gegenüber den Ermittlern von einem freundschaftlichen Verhältnis gesprochen, einmal hätten sie sich geküsst. Das mutmassliche Opfer bestreitet laut «24 Heures» diese Nähe und bezeichnete ihn als blossen Freund der Familie.

Mutmassliches Opfer erstatte im Januar 2022 Strafanzeige

Laut Anklage habe die Klägerin nach Ende ihrer Schicht im November 2019 mit zwei Kollegen und dem Beschuldigten Billard gespielt und Cocktails getrunken. Aufgrund des übermässigen Alkoholkonsums sei sie dann bewusstlos geworden, und von einem Kollegen sowie dem Angeklagten in ein Personalzimmer getragen worden. Der Beschuldigte sei später zurückgekehrt und habe die bewusstlose Frau zweimal sexuell missbraucht.

Im Januar 2022 erstattete das mutmassliche Opfer Strafanzeige. Der Prozess soll heute vor dem Bezirksgericht Nyon beginnen, doch der Angeklagte sei seit Monaten abgetaucht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mehr aus dem Ressort

Cora Schumacher: «Mein Sohn will keinen Kontakt mehr mit mir»

Cora Schumacher: «Mein Sohn will keinen Kontakt mehr mit mir»

So emotional zeigt sich Rennfahrerin und Reality-Star Cora Schumacher nur in Ausnahmefällen. Ihr Sohn David treibt ihr die Tränen in die Augen, denn: Der 22-Jährige will keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter.

20.10.2023

Meistgelesen

Rennfahrer soll Pflegerin im Haus der Familie Schumacher vergewaltigt haben
Schwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Trump-Regierung entzieht Visa wegen Kirk-Kommentaren +++ LA ruft Notstand aus
«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte

Mehr aus dem Ressort

Rechts überholt und auf Blinker verzichtet. Schwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt

Rechts überholt und auf Blinker verzichtetSchwyzer veranstaltet Überhol-Slalom auf Autobahn – verurteilt

Näfels GL. Mann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

Näfels GLMann begleitet Frau nach Hause und vergewaltigt sie – Polizei sucht Zeugen

Wirbel um beliebtestes Abo. «Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte

Wirbel um beliebtestes Abo«Das Halbtax bleibt» – Alliance Swisspass dementiert Berichte