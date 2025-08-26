  1. Privatkunden
Schiers GR Rennvelofahrer (28) kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Dominik Müller

26.8.2025

Der Unfall ereignete sich auf einer Nebenstrasse.
Der Unfall ereignete sich auf einer Nebenstrasse.
Kantonspolizei Graubünden

Am Montagabend ist auf einer Nebenstrasse in Schiers ein Fahrradfahrer einem auf die Strasse einfahrenden Auto aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt.

Dominik Müller

26.08.2025, 10:31

Gegen 19.15 Uhr bog am Montag ein 59-jähriger Autofahrer auf dem Grüscher Sand von einem Feldweg kommend auf die Nebenstrasse in Richtung Schiers GR ein, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Kurz darauf fuhr der 28-jährige Rennradfahrer dem Auto auf. Dieser verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst Schiers sowie eine Rega-Crew betreut und anschliessend ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

