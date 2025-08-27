  1. Privatkunden
Luzerner Polizei sucht Zeugen Rennvelofahrer schlägt 14-Jähriger beim Vorbeifahren ins Gesicht

Dominik Müller

27.8.2025

Die Luzerner Polizei sucht via Zeugenaufruf nach einem Rennvelofahrer.
Symbolbild: Luzerner Polizei

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag einer 14-jährigen Velofahrerin in Luzern die Hand ins Gesicht geschlagen und sie dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Dominik Müller

27.08.2025, 11:25

27.08.2025, 11:26

Am Dienstag, etwa um 20 Uhr, war eine junge Velofahrerin in der Stadt Luzern auf dem Xylophonweg stadteinwärts unterwegs. Sie fuhr im Schritttempo neben einer Kollegin, die zu Fuss unterwegs war, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Gemäss den Aussagen der Geschädigten kreuzte im Gebiet Nordpol ein unbekannter Rennvelofahrer die beiden und schlug der Velofahrerin beim Vorbeifahren mit der Hand ins Gesicht. Der Mann setzte seine Fahrt anschliessend fort, ohne anzuhalten.

Das Opfer erlitt Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, die nun Angaben zum Mann machen können. Der gesuchte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 45 bis 50 Jahre alt, lange braun-graue, zusammengebundene Haare, grünes T-Shirt, unterwegs mit einem Rennrad.

