Am Montagabend ist in Magden AG ein Rennvelofahrer leblos aufgefunden worden. Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft entdeckte den Mann am 1. Juni 2026 kurz nach 23 Uhr am Strassenrand der Maispracherstrasse.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich beim Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann, der zuvor im Kanton Basel-Landschaft als vermisst gemeldet worden war. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor.
Die genauen Umstände des Todes sowie die Todesursache sind noch unklar und werden untersucht. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet.
Die Kantonspolizei Aargau bittet um Hinweise: Gesucht werden Personen, die den Rennvelofahrer am Montagabend gesehen haben oder Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt der Stützpunkt Frick unter Telefon 062 871 13 33 oder jeder Polizeiposten entgegen.