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Polizei sucht Zeugen Rennvelofahrer tot in Magden AG aufgefunden – Opfer soll vermisster Mann sein

Lea Oetiker

2.6.2026

Polizeieinsatz in Magden: Ein 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend leblos an der Maispracherstrasse aufgefunden worden. (Symbolbild)
Polizeieinsatz in Magden: Ein 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend leblos an der Maispracherstrasse aufgefunden worden. (Symbolbild)
sda

Ein 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend in Magden AG leblos am Strassenrand gefunden worden, die Polizei geht von einem Vermisstenfall aus und sucht Zeugen.

Lea Oetiker

02.06.2026, 13:13

02.06.2026, 13:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Magden ist am Montagabend ein 68-jähriger Rennvelofahrer leblos am Strassenrand aufgefunden worden.
  • Es handelt sich vermutlich um einen zuvor als vermisst gemeldeten Mann.
  • Hinweise auf Dritteinwirkung gibt es nicht.
  • Die Umstände werden untersucht, die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.
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Am Montagabend ist in Magden AG ein Rennvelofahrer leblos aufgefunden worden. Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft entdeckte den Mann am 1. Juni 2026 kurz nach 23 Uhr am Strassenrand der Maispracherstrasse.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich beim Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann, der zuvor im Kanton Basel-Landschaft als vermisst gemeldet worden war. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor.

Die genauen Umstände des Todes sowie die Todesursache sind noch unklar und werden untersucht. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine entsprechende Untersuchung eröffnet.

Die Kantonspolizei Aargau bittet um Hinweise: Gesucht werden Personen, die den Rennvelofahrer am Montagabend gesehen haben oder Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt der Stützpunkt Frick unter Telefon 062 871 13 33 oder jeder Polizeiposten entgegen.

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