Babyboomer geben ihr Erbe frei – das geschieht mit ihren Häusern

Die Babyboomer-Generation hinterlässt der Schweiz eine Vielzahl an Eigenheimen. Bis 2045 werden über 400'000 dieser Immobilien vererbt oder verkauft, was den Immobilienmarkt nachhaltig beeinflussen könnte.

Die Babyboomer-Generation besitzt fast die Hälfte der Einfamilienhäuser in der Schweiz. Nun steht ein bedeutender Vermögenstransfer bevor: Bis 2045 werden über 400'000 dieser Immobilien vererbt oder verkauft, wie der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf Schätzungen berichtet.

Gemäss Didier Golay, Geschäftsführer einer Immobilienverwaltung im Kanton Waadt, finde bei Mietshäusern meist eine Vermögensübertragung statt, während bei selbst bewohnten Eigenheimen die emotionale Bindung eine Rolle spiele.

Viele Babyboomer entscheiden sich demnach, ihre oft zu grossen Eigenheime zu verkaufen, um innerfamiliäre Konflikte beim Erbe zu vermeiden. Immobilienverwalter Michael Ortiz bestätigt, dass 57 Prozent der Einfamilienhäuser nur noch von ein oder zwei Personen bewohnt werden.

Verkauf statt Renovation

Die alten Häuser erfordern oft teure Renovationen, was den Verkauf attraktiver macht. Bauunternehmer zeigen zudem grosses Interesse an der Entwicklung neuer Projekte auf diesen Grundstücken.

Ein neuer Trend ist gemäss «Tages-Anzeiger» der Tausch von Grundstückswerten gegen Immobilien in zukünftigen Projekten. Diese Methode spricht Eigentümer an, die sich mit Erbschaftsfragen beschäftigen. Michael Ortiz betont, dass die Grösse des Grundstücks und das Vertrauen in den Bauunternehmer entscheidend sind. Dieser Ansatz bleibt jedoch ein Nischenmarkt.

Umstrittene Verdichtung

Jährlich werden etwa 7000 Häuser abgerissen, vor allem aus den 1950er- und 1960er-Jahren. In Zürich wird jede abgerissene Wohnung durchschnittlich durch 1,6 neue ersetzt. Diese Verdichtung wird von der Baubranche begrüsst, stösst jedoch auch auf Kritik wegen steigender Mieten.

Die Freigabe von Eigenheimen könnte den Immobilienmarkt entspannen, doch bleibt unklar, wie viele tatsächlich auf den Markt kommen.

