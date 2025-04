Die Kantonspolizei Schwyz musste im Fall eines Katzenmordes ermitteln. KEYSTONE

Nachdem eine Katze in Altendorf SZ tot aufgefunden ist, hat der Tierarzt eine Schusswunde festgestellt. Nun konnte die Kantonspolizei einen Rentner als mutmasslichen Täter ermitteln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 16. April wurde in Altendorf SZ ein Büsi tot aufgefunden.

Der Tierarzt stellte eine Schusswunde fest.

Die Kantonspolizei hat nun einen Rentner als mutmasslichen Täter ermittelt, der mit einer Flobertwaffe das Tier erlegt haben soll. Mehr anzeigen

Hier eine Meldung der Kantonspolizei Schwyz im Original:

Am Mittwoch, 16. April 2025 fand eine Anwohnerin an der Talbachstrasse in Altendorf eine tote Katze und meldeten dies umgehend den Besitzern.

Zur Klärung der Todesursache wurde die junge Katze zu einem Tierarzt gebracht. Im Zuge der Untersuchung konnte ein Projektil im Körper der Katze festgestellt werden, welches auf eine Schussverletzung mit einer Waffe hinwies.

Die Besitzer der noch nicht jährigen Katze meldeten sich danach bei der Kantonspolizei Schwyz und erstatteten Strafanzeige. Die daraufhin getätigten Ermittlungen führten zu einem Rentner aus der Region.

Mutmasslicher Schütze identifiziert

Dieser konnte als mutmasslicher Schütze identifiziert werden. Der Mann steht im Verdacht, mit einer Flobertwaffe auf die Katze geschossen und sie dadurch tödlich verletzt zu haben.

Anzeige für ein Flobert-Gewehr von 1903. Gemeinfrei

Die genauen Umstände der Tat sowie die Motivation des Beschuldigten sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz und der Staatsanwaltschaft. Die mutmassliche Tatwaffe wurde durch die Polizei sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Mann wird sich wegen Vergehens gegen das Tierschutzgesetz sowie allfälliger weiterer strafrechtlich relevanter Tatbestände verantworten müssen.