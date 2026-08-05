Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Kassiererin darf ein Rentner fünf Jahre lang keine Migros-Filiale der Ostschweiz mehr betreten. Der Mann hält die Sanktion für übertrieben. Wer ein Hausverbot ignoriert, riskiert jedoch hohe Geldstrafen.

Darum geht’s Ein Streit an einer St. Galler Migros-Kasse endete für einen 68-Jährigen mit einem fünfjährigen Hausverbot.

Der Mann muss zudem 200 Franken Umtriebsentschädigung bezahlen und wehrt sich dagegen.

Wer ein Hausverbot missachtet, riskiert hohe Geldstrafen – wie zwei Fälle aus dem Kanton Schwyz zeigen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Streit an der Kasse einer Migros-Filiale im St. Galler Neumarkt hat für einen 68-jährigen Stammkunden weitreichende Folgen. Der Mann bat die Kassiererin am 20. Juli, seine Einkäufe nach dem Scannen nicht bis ans Ende des Förderbands zu schieben, da ihm dies wegen Arthritis Schmerzen bereite.

Als die Angestellte seiner Bitte nicht nachkam und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, verlor der Rentner die Beherrschung und beleidigte die Mitarbeiterin, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. Daraufhin wurde der Sicherheitsdienst eingeschaltet.

Die Migros Ostschweiz verhängte gegen den Kunden ein fünfjähriges Hausverbot für sämtliche Filialen der Genossenschaft und verlangte zusätzlich eine Umtriebsentschädigung von 200 Franken. Der Betroffene räumt gegenüber der Zeitung ein, überreagiert zu haben, empfindet die Sanktion jedoch als unverhältnismässig und kämpft gegen die Massnahme.

Die Migros hält dagegen fest, der Mann sei bereits mehrfach durch respektloses Verhalten gegenüber Mitarbeitenden aufgefallen und das Hausverbot bleibe deshalb bestehen.

Mann ignoriert Hausverbot neun Mal

Dass ein Hausverbot auch strafrechtliche Folgen haben kann, zeigen zwei weitere Fälle aus dem Kanton Schwyz. Ein 74-jähriger Rentner ignorierte ein Hausverbot des Seedamm-Centers in Pfäffikon gleich neunmal innerhalb von vier Wochen. Dafür wurde er wegen Hausfriedensbruchs verurteilt und musste insgesamt rund 4500 Franken bezahlen.

Ähnlich erging es einer 29-jährigen Zürcherin. Obwohl gegen sie ein schweizweites Hausverbot für Coop bestand, betrat sie eine Filiale in Goldau. Auch sie wurde wegen Hausfriedensbruchs verurteilt und muss insgesamt rund 4600 Franken bezahlen.

Grundlage solcher Fälle ist das Hausrecht. Unternehmen dürfen Personen den Zutritt zu ihren Räumlichkeiten untersagen, sofern bei öffentlich zugänglichen Gebäuden ein sachlicher Grund vorliegt – etwa aggressives Verhalten, Belästigungen oder Straftaten. Wer ein gültiges Hausverbot missachtet, riskiert eine Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs und damit empfindliche Geldstrafen oder in schweren Fällen sogar Freiheitsstrafen.

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