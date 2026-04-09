  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er soll sich an Kindern vergangen haben Rentner setzt sich nach Asien ab und wird verhaftet – Behörden streiten um Rückführung

Dominik Müller

9.4.2026

Dem Schweizer wird die Beteiligung an sexuellen Handlungen an Kindern vorgeworfen.
Dem Schweizer wird die Beteiligung an sexuellen Handlungen an Kindern vorgeworfen.
Bureau of Immigration

Ein Schweizer sitzt seit Monaten wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt an Kindern in den Philippinen, seine Rückführung in die Schweiz scheiterte bis anhin. Das Vorgehen der Aargauer Staatsanwaltschaft wirft Fragen auf.

Redaktion blue News

09.04.2026, 10:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Schweizer Straftäter sitzt in den Philippinen fest, kann aber vorerst nicht ausgeliefert werden.
  • Das Aargauer Obergericht stoppte die Ausschaffungsbemühungen der Aargauer Staatsanwaltschaft.
  • Die Behörden wollten die Rückführung ohne offizielles Auslieferungsverfahren organisieren, doch das Gericht sah darin eine unzulässige Umgehung.
Mehr anzeigen

Ein mutmasslicher Sexualstraftäter aus der Schweiz sitzt derzeit in den Philippinen fest – doch eine Rückführung scheitert vorerst an rechtlichen Hürden. Das Aargauer Obergericht stoppte jüngst ein Vorgehen der Staatsanwaltschaft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Der Mann wurde im September 2025 in Manila festgenommen. Dem Rentner wird die Beteiligung an sexuellen Handlungen mit Kindern vorgeworfen. In der Schweiz lief bereits ein Verfahren wegen Kinderpornografie, frühere Verurteilungen liegen vor.

Die Staatsanwaltschaft wollte seine Rückführung über eine finanzielle Beteiligung an der Ausschaffung organisieren, statt ein offizielles Auslieferungsverfahren über den Bund einzuleiten. Das Gericht wertete dies jedoch klar als Umgehung: Die Massnahme ziele «einzig auf die Auslieferung ab», weshalb die entsprechenden Regeln eingehalten werden müssten.

Kein Auslieferungsgesuch geplant

Die Behörde verteidigt ihr Vorgehen als pragmatisch. Mediensprecher Adrian Schuler erklärte gegenüber der «AZ», der gewählte Weg sei «schneller» und hätte nur rund 6000 Franken gekostet, während ein formelles Verfahren deutlich teurer und langwieriger wäre. Zudem habe man keinen Druck auf die Philippinen ausgeübt: «Ziel war einzig die Anwesenheit der beschuldigten Person im Verfahren.»

Trotz des Urteils verzichtet die Staatsanwaltschaft weiterhin auf ein offizielles Gesuch – auch aus Zeitgründen. Denn ein langes Auslieferungsverfahren könnte dazu führen, dass der Beschuldigte am Ende länger in Haft sitzt als eine mögliche Strafe vorsieht.

Brisant ist auch, wie der Mann überhaupt ausreisen konnte: Während im Aargau bereits ein Verfahren lief, befand er sich 2025 im offenen Vollzug im Kanton Luzern. Zu diesem Zeitpunkt soll der Mann seine Flucht nach Asien nach Absitzen der Strafe bereits geplant haben, Hinweise auf konkrete Fluchtpläne erreichten die Aargauer Staatsanwaltschaft aber nicht. Vollzugsbehörden wären verpflichtet gewesen, solche Informationen zu melden.

Mehr aus dem Ressort

Ohne Vignette unterwegs. Osterreise ins Tessin kommt 190 Autofahrer teuer zu stehen

Ohne Vignette unterwegsOsterreise ins Tessin kommt 190 Autofahrer teuer zu stehen

Neues Besucherzentrum. Nationalbank und Bernisches Historisches Museum eröffnen Moneyverse

Neues BesucherzentrumNationalbank und Bernisches Historisches Museum eröffnen Moneyverse

Weiteres Gutachten erstellt. Zürcher Pädophiler laut Gutachterin nicht therapierbar

Weiteres Gutachten erstelltZürcher Pädophiler laut Gutachterin nicht therapierbar

Meistgelesen

«Wahnsinn», staunt Markus Lanz über diese Trump-Insiderin
Israel meldet Tötung von Neffen des Hisbollah-Chefs +++ Trump will Nato-Länder bestrafen
Deutsche Schauspiel-Legende Mario Adorf ist tot
Gratis, bequem – und laut Experten eine Falle
Beatrice Egli flirtet mit einer Frau – steckt mehr dahinter?