Dem Schweizer wird die Beteiligung an sexuellen Handlungen an Kindern vorgeworfen. Bureau of Immigration

Ein Schweizer sitzt seit Monaten wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt an Kindern in den Philippinen, seine Rückführung in die Schweiz scheiterte bis anhin. Das Vorgehen der Aargauer Staatsanwaltschaft wirft Fragen auf.

Redaktion blue News Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer Straftäter sitzt in den Philippinen fest, kann aber vorerst nicht ausgeliefert werden.

Das Aargauer Obergericht stoppte die Ausschaffungsbemühungen der Aargauer Staatsanwaltschaft.

Die Behörden wollten die Rückführung ohne offizielles Auslieferungsverfahren organisieren, doch das Gericht sah darin eine unzulässige Umgehung. Mehr anzeigen

Ein mutmasslicher Sexualstraftäter aus der Schweiz sitzt derzeit in den Philippinen fest – doch eine Rückführung scheitert vorerst an rechtlichen Hürden. Das Aargauer Obergericht stoppte jüngst ein Vorgehen der Staatsanwaltschaft, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Der Mann wurde im September 2025 in Manila festgenommen. Dem Rentner wird die Beteiligung an sexuellen Handlungen mit Kindern vorgeworfen. In der Schweiz lief bereits ein Verfahren wegen Kinderpornografie, frühere Verurteilungen liegen vor.

Die Staatsanwaltschaft wollte seine Rückführung über eine finanzielle Beteiligung an der Ausschaffung organisieren, statt ein offizielles Auslieferungsverfahren über den Bund einzuleiten. Das Gericht wertete dies jedoch klar als Umgehung: Die Massnahme ziele «einzig auf die Auslieferung ab», weshalb die entsprechenden Regeln eingehalten werden müssten.

Kein Auslieferungsgesuch geplant

Die Behörde verteidigt ihr Vorgehen als pragmatisch. Mediensprecher Adrian Schuler erklärte gegenüber der «AZ», der gewählte Weg sei «schneller» und hätte nur rund 6000 Franken gekostet, während ein formelles Verfahren deutlich teurer und langwieriger wäre. Zudem habe man keinen Druck auf die Philippinen ausgeübt: «Ziel war einzig die Anwesenheit der beschuldigten Person im Verfahren.»

Trotz des Urteils verzichtet die Staatsanwaltschaft weiterhin auf ein offizielles Gesuch – auch aus Zeitgründen. Denn ein langes Auslieferungsverfahren könnte dazu führen, dass der Beschuldigte am Ende länger in Haft sitzt als eine mögliche Strafe vorsieht.

Brisant ist auch, wie der Mann überhaupt ausreisen konnte: Während im Aargau bereits ein Verfahren lief, befand er sich 2025 im offenen Vollzug im Kanton Luzern. Zu diesem Zeitpunkt soll der Mann seine Flucht nach Asien nach Absitzen der Strafe bereits geplant haben, Hinweise auf konkrete Fluchtpläne erreichten die Aargauer Staatsanwaltschaft aber nicht. Vollzugsbehörden wären verpflichtet gewesen, solche Informationen zu melden.