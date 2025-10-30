Rentnerin beschimpft Frauen als «Dreckslesben» – jetzt muss sie zahlen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ausraster im Zürcher Glattzentrum Rentnerin beschimpft Frauen als «Dreckslesben» – jetzt muss sie zahlen

Dominik Müller

30.10.2025

Im Einkaufszentrum Glattzentrum in Wallisellen hat sich Ende 2024 ein justiziabler Vorfall ereignet.
Im Einkaufszentrum Glattzentrum in Wallisellen hat sich Ende 2024 ein justiziabler Vorfall ereignet.
Keystone

Inmitten des vorweihnachtlichen Trubels im Glattzentrum in Wallisellen kam es 2024 zu einem Zwischenfall. Eine 61-jährige Frau aus dem Zürcher Unterland wurde nun verurteilt.

Dominik Müller

30.10.2025, 07:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 61-jährige Frau beleidigte im Glattzentrum zwei Frauen mit homophoben Ausdrücken.
  • Das Gericht verurteilte sie rechtskräftig wegen Beschimpfung und Tätlichkeit.
  • Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 1200 Franken sowie zusätzliche Kosten in Höhe von rund 2100 Franken.
Mehr anzeigen

In der Adventszeit herrscht im Glattzentrum in Wallisellen ZH stets reger Betrieb. An einem Freitagabend kurz vor dem ersten Advent im letzten Jahr war unter den Besucherinnen auch eine 61-jährige Frau aus dem Zürcher Unterland – offenbar in wenig festlicher Stimmung, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet.

Wie es genau zu ihrem Ausraster kam, bleibt unklar. Doch laut einem inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl beleidigte sie zwei Frauen mit Ausdrücken wie «Scheissleben», «Dreckslesben» und «blöde Schlampe» und rief laut: «Diese Dreckslesben machen eh immer Machtkämpfe.» Zudem stiess sie eine der beiden mit dem Ellbogen.

Die Folge: Eine Verurteilung wegen Beschimpfung und Tätlichkeit. Die Rentnerin erhielt eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 60 Franken – insgesamt 1200 Franken. Zusätzlich muss sie eine Busse von 400 Franken, Verfahrenskosten von 1600 Franken sowie eine Zeugenentschädigung von 113 Franken bezahlen.

Meistgelesen

Darum ist der Online-Betrug um Zürcher Wohnungen noch viel dreister
Rentnerin beschimpft Frauen als «Dreckslesben» – jetzt muss sie zahlen
Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an
«Sein Einfluss ist so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt»
«Beispiellose Zerstörung» in Jamaika ++ Hurrikan erreicht Bahamas