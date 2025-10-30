Rentnerin beschimpft Frauen als «Dreckslesben» – jetzt muss sie zahlen

Im Einkaufszentrum Glattzentrum in Wallisellen hat sich Ende 2024 ein justiziabler Vorfall ereignet. Keystone

Inmitten des vorweihnachtlichen Trubels im Glattzentrum in Wallisellen kam es 2024 zu einem Zwischenfall. Eine 61-jährige Frau aus dem Zürcher Unterland wurde nun verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 61-jährige Frau beleidigte im Glattzentrum zwei Frauen mit homophoben Ausdrücken.

Das Gericht verurteilte sie rechtskräftig wegen Beschimpfung und Tätlichkeit.

Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 1200 Franken sowie zusätzliche Kosten in Höhe von rund 2100 Franken. Mehr anzeigen

In der Adventszeit herrscht im Glattzentrum in Wallisellen ZH stets reger Betrieb. An einem Freitagabend kurz vor dem ersten Advent im letzten Jahr war unter den Besucherinnen auch eine 61-jährige Frau aus dem Zürcher Unterland – offenbar in wenig festlicher Stimmung, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet.

Wie es genau zu ihrem Ausraster kam, bleibt unklar. Doch laut einem inzwischen rechtskräftigen Strafbefehl beleidigte sie zwei Frauen mit Ausdrücken wie «Scheissleben», «Dreckslesben» und «blöde Schlampe» und rief laut: «Diese Dreckslesben machen eh immer Machtkämpfe.» Zudem stiess sie eine der beiden mit dem Ellbogen.

Die Folge: Eine Verurteilung wegen Beschimpfung und Tätlichkeit. Die Rentnerin erhielt eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 60 Franken – insgesamt 1200 Franken. Zusätzlich muss sie eine Busse von 400 Franken, Verfahrenskosten von 1600 Franken sowie eine Zeugenentschädigung von 113 Franken bezahlen.