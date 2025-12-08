Seniorin (89) landet nach OP ungewollt in Psychiatrie statt Altersheim

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir hatten Angst um sie» Seniorin (89) landet nach OP ungewollt in Psychiatrie statt Altersheim

Lea Oetiker

8.12.2025

Margot Rüdisühli ist froh, wieder im Seniorenzentrum zu sein.
Margot Rüdisühli ist froh, wieder im Seniorenzentrum zu sein.
Screenshot Tele M1

Nach einer Herzoperation landet die 89-jährige Margot Rüdisühli plötzlich in der Psychiatrie statt im Seniorenzentrum. Erst Tage später wird klar, was wirklich passiert ist.

Lea Oetiker

08.12.2025, 09:55

08.12.2025, 10:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einer Herzoperation wird die 89-jährige Margot Rüdisühli in die Psychiatrie gebracht.
  • Davon wusste das Seniorenzentrum tagelang nichts.
  • Das Universitätsspital Zürich teilt mit, nach der Operation habe die Seniorin ein akutes Delirium entwickelt.
Mehr anzeigen

Margot Rüdisühli (89) ist froh, dass sie wieder im Seniorenzentrum in Aarau ist. Mitte November hatte die Rentnerin eine Operation am Herzen. Als sie nach drei Tagen wieder nach Hause wollte, stehen plötzlich zwei Polizisten vor ihr. Diese bringen sie direkt in die Psychiatrie Königsfelden in Windisch.

Dort muss sie mehrere Tage bleiben. Dem Seniorenzentrum gibt man nicht Bescheid. Dessen Belegschaft will daraufhin eine Vermisstenanzeige aufgeben: «Wir hatten Angst um sie», sagt Mitarbeiterin Jeanine Chopin zu Tele M1.

Schliesslich finden sie heraus, wo sich Margot Rüdisühli befindet. Das Universitätsspital Zürich teilt mit, nach der Operation habe die Seniorin ein akutes Delirium entwickelt, was eine 1:1-Betreuung erforderlich machte. Zudem sei es nicht die Polizei gewesen, sondern Sicherheitsmitarbeitende, die sie in die Psychiatrie gebracht hätten.

Mit der Unterstützung der Kinder- und Erwachsenenschutzvereinigung wird Margot Rüdisühli schliesslich wieder aus der Psychiatrie entlassen. «Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin, dass ich wieder hier sein darf», sagt sie zu Tele M1. Die Präsidentin der Vereinigung kritisiert die mangelnde Kommunikation zwischen dem Spital und der Seniorin. 

Mehr aus dem Ressort

Magdalena Preisig, Aphasie-Betroffene: «Man wollte mich abschieben, aber ich wehrte mich»

Magdalena Preisig, Aphasie-Betroffene: «Man wollte mich abschieben, aber ich wehrte mich»

Nach einem Schlaganfall waren die Worte im Kopf von Magdalena Preisig verschwunden. Die 75-Jährige erzählt, was es bedeutet, nochmals sprechen lernen zu müssen – und worunter sie auf ihrem Weg zurück besonders litt.

31.05.2022

Meistgelesen

Über 100 Velos bei Bern geklaut – die Bande verkaufte die Beute dreist auf Facebook
Odermatt schliesst Frieden mit Beaver Creek: «Diese Sachen hat man schon im Kopf»
Seniorin (89) landet nach OP ungewollt in Psychiatrie statt Altersheim
Urs Fischer neuer Mainz-Trainer – nicht alle Fans sind begeistert
Drei Menschen sterben durch Monsterwelle auf Teneriffa