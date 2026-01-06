Winterdienst im VordergrundZürcher Langstrasse verdreckt – weil Personal keine Kapazität mehr hat
Bruno Bötschi
6.1.2026
An der Langstrasse Zürich sammeln sich Nacht für Nacht die Abfallberge. Fast jeden Morgen sieht das Quartier wieder wie neu aus. Nicht so in diesen Tagen. Warum jetzt der ganze Dreck? blue News hat nachgefragt.
Die Kehrichtabfuhr, also die Leerung von Containern und Wertstoff-Sammelstellen, sei in den vergangenen Tagen «ordnungsgemäss verlaufen», erklärt Tobias Nussbaum, Mediensprecher Entsorgung und Recycling Zürich.
Für die Beseitigung von Littering, sprich die Reinigung des öffentlichen Grunds und die Leerung öffentlicher Abfallbehälter, ist die Stadtreinigung zuständig. Dort gab es wegen der tiefen Temperaturen und des Schneefalls in den vergangenen Tagen eine Verschiebung der Prioritäten.
Laut Mediensprecher Nussbaum wurden die Ressourcen der Stadtreinigung in den letzten Tagen prioritär im Winterdienst eingesetzt, «um die Gehwege und Strassen im ganzen Stadtgebiet zugunsten der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden möglichst schnee- und eisfrei zu halten».
Wann die Langstrasse respektive die Gehsteige wieder richtig sauber gemacht werden, ist aktuell noch unklar.
«Die Reinigungsarbeiten werden durchgeführt, wenn die Kapazitäten dafür verfügbar sind», sagt Tobias Nussbaum. Und weiter: «Zum Ende der Woche ist gemäss den Wetterprognosen mit einer Entspannung zu rechnen.»
