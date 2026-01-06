Unmengen von Abfall liegen aktuell auf und neben der Zürcher Langstrasse herum – und niemand räumt auf. Bild: blue News

An der Langstrasse Zürich sammeln sich Nacht für Nacht die Abfallberge. Fast jeden Morgen sieht das Quartier wieder wie neu aus. Nicht so in diesen Tagen. Warum jetzt der ganze Dreck? blue News hat nachgefragt.

Auf der Langstrasse in Zürich sammelt sich am Wochenende der Abfall mitunter so hoch, dass es auf dem Gehsteig kein Durchkommen mehr gibt.

Dieser Tage scheint das Littering-Problem auf der beliebten Ausgangsmeile im Kreis 4 ganz besonders gross zu sein.

blue News fragte bei den Stadtbehörden nach, wieso die Langstrasse aktuell derart dreckig ist.

Bierflaschen, Papier, Plastikbecher und PET‑Flaschen säumen den Asphalt. Unmengen von Bierdosen liegen auf der Strasse.

Wer gestern Sonntagnachmittag als Fussgänger*in durch das Langstrasse-Quartier in Zürich spazierte, traute seinen Augen nicht:

Abfallberge, so weit das Auge reicht.

«Was ist das nur für eine Sauerei?», ärgerte sich ein Anwohner. Ein anderer fragte sich, ob am Sonntagmorgen der Abfall im Kreis 4 nicht mehr von den Strassen weggeräumt wird.

Kehrichtabfuhr verläuft «ordnungsgemäss»

Das achtlose Wegwerfen von Abfällen an den Orten, wo sie anfallen, wird als Littering bezeichnet – und ist dieser Tage an der Langstrasse ein noch grösseres Problem als sonst schon.

blue News fragte bei den Stadtbehörden nach, ob es aktuell irgendwelche Schwierigkeiten bei der Räumung des Abfalls in Zürich gebe.

Die Kehrichtabfuhr, also die Leerung von Containern und Wertstoff-Sammelstellen, sei in den vergangenen Tagen «ordnungsgemäss verlaufen», erklärt Tobias Nussbaum, Mediensprecher Entsorgung und Recycling Zürich.

Für die Beseitigung von Littering, sprich die Reinigung des öffentlichen Grunds und die Leerung öffentlicher Abfallbehälter, ist die Stadtreinigung zuständig. Dort gab es wegen der tiefen Temperaturen und des Schneefalls in den vergangenen Tagen eine Verschiebung der Prioritäten.

Laut Mediensprecher Nussbaum wurden die Ressourcen der Stadtreinigung in den letzten Tagen prioritär im Winterdienst eingesetzt, «um die Gehwege und Strassen im ganzen Stadtgebiet zugunsten der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden möglichst schnee- und eisfrei zu halten».

Wann die Langstrasse respektive die Gehsteige wieder richtig sauber gemacht werden, ist aktuell noch unklar.

«Die Reinigungsarbeiten werden durchgeführt, wenn die Kapazitäten dafür verfügbar sind», sagt Tobias Nussbaum. Und weiter: «Zum Ende der Woche ist gemäss den Wetterprognosen mit einer Entspannung zu rechnen.»

