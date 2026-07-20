Am Zürichsee entsteht ein neues Wohnprojekt anstelle eines Restaurants. Der Gasthof Seefeld in Hurden SZ soll zwei modernen Gebäuden weichen. Vorgesehen sind 17 Wohnungen und Gewerbeflächen.

Am Standort des Gasthofs Seefeld in Hurden SZ dürften bald zwei Neubauten stehen.

Darum geht’s Der Gasthof Seefeld in Hurden SZ soll einem Neubauprojekt weichen.

Geplant sind zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit 17 Wohnungen und Gewerbeflächen.

Die Baukosten werden auf rund 10 Millionen Franken geschätzt. Zusammenfassung erstellt mit

Die Zukunft des traditionsreichen Gasthofs Seefeld in Hurden – einem Ortsteil von Freienbach SZ – scheint geklärt: Für ein geplantes Neubauprojekt an der Seedammstrasse wurde eine Ausnahmebewilligung für das Bauen ausserhalb der Bauzone publiziert. Damit rückt der Ersatz des heutigen Restaurants durch zwei Wohn- und Geschäftshäuser näher, wie die «Linth-Zeitung» berichtet.

Das Baugesuch für das Grundstück war demnach bereits Anfang 2025 eingereicht worden. Wegen Einsprachen verzögerte sich das Verfahren, während der Gasthof seinen Betrieb zunächst fortsetzte.

Nachdem sich das Ende abzeichnete, wechselte die Seefeld-Crew rund um den langjährigen Pächter Thomas Aufdermauer 2025 ins Restaurant «Rathaus» in Rapperswil-Jona. Daraufhin öffnete das Gasthaus Seefeld als Pop-up unter neuer Führung allerdings erneut – dieses Angebot dürfte nun zeitlich begrenzt sein.

Millionenprojekt geplant

Geplant sind zwei dreigeschossige Gebäude mit zurückversetzten Attikageschossen. Vorgesehen sind 17 Mietwohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern, rund 400 Quadratmeter Gewerbefläche sowie eine Tiefgarage mit 27 Parkplätzen. Die bestehenden Gebäude sollen – abgesehen von Teilen der Unterkellerung – abgebrochen werden.

Das Projekt an der exklusiven Lage am Zürichsee soll gemäss Baugesuch rund 10 Millionen Franken kosten. Auf den Dächern sind Photovoltaikanlagen geplant, zudem sollen Grünflächen und Lebensräume für Reptilien entstehen.

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