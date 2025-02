Restaurant am Zürichsee schliesst nach 230 Jahren für immer

Seit 1797 befand sich hier eine Gaststätte. Screenshot Google Maps

Nach 230 Jahren schliesst das Küsnachter Restaurant Zum Trauben endgültig. Die historischen Räumlichkeiten werden nun zu Wohnzwecken umgenutzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant Zum Trauben in Küsnacht schliesst nach 230 Jahren.

Die letzten Wirte waren nur vier Monate dort.

Nun soll eine Wohnung in den Räumlichkeiten entstehen. Mehr anzeigen

Nach 230 Jahren ist Schluss: Das Restaurant Zum Trauben in Küsnacht schliesst für immer. In dem historischen Gebäude, in dem sich seit 1797 eine Gaststätte befand, wird künftig gewohnt und nicht mehr gewirtet. Bereits ab nächster Woche empfängt das Lokal keine Gäste mehr.

Das aktuelle Restaurant-Team hat das Lokal erst vor vier Monaten unter dem Namen Zum Trauben da Nikos eröffnet. Davor war das Lokal während sechs Jahren als Finifini geführt worden.

Grund für die nun so schnelle Schliessung: Der Zustand der Infrastruktur, wie die Pächter und die Vermieterinnen in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Teure Reparaturen

«Seit sechs Wochen haben wir massive technische Probleme mit dem Gasherd», sagt Reto Mauerhofer, der das Lokal als administrativer Leiter führt, zum «Tages-Anzeiger». Vor dem Start sei der Herd überprüft worden und es wurden keine Probleme festgestellt. «Wir haben versucht, den Herd zu reparieren.» Es sei klar geworden, dass ein kompletter Ersatz des Gasherds nötig wäre.

Ein Ersatz hätte rund 150'000 Franken gekostet – inklusive allen nötigen Installationen und dazu gehörenden Arbeiten. Eine Investition, die die Vermieterinnen gemäss der gemeinsamen Medienmitteilung nicht mehr leisten wollten. Laut Merhofer wäre es nicht die einzige nötige Investition in den nächsten Jahren gewesen.

Die Räumlichkeiten werden nun zu einem «neuen Zweck, dem Wohnen, zugeführt».