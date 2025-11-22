Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen

Das Restaurant «Mühlehof» wurde immer gut besucht. Screenshot Google Review

Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat unerwartet geschlossen. Die finanziellen Folgen der Covid-Krise konnten nicht bewältigt werden, weshalb der Betrieb eingestellt wurde. Ein Umbau zu einem Steakhouse ist geplant, der Pachtvertrag wurde nicht verlängert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat abrupt geschlossen, teils wegen noch nicht bewältigter Covid-bedingter finanzieller Probleme.

Die Eigentümer planen, das Gebäude in ein Steakhouse umzubauen, und haben den Pachtvertrag nicht verlängert.

Die Pächterin hat hohe Schulden, erhielt zuvor finanzielle Unterstützung.

Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat seinen Betrieb eingestellt. Der Grund dafür: Zunächst nicht ganz klar. Laut einem der «Luzerner Zeitung» vorliegenden Facebook-Post soll sich die Pächterin in einer E-Mail mutmasslich bei einer Kundin für die plötzliche Schliessung entschuldigt haben.

Die finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid seien für den Landgasthof Mühleholz noch nicht vollständig überwunden, was bei den Gläubigern Besorgnis ausgelöst hat. Es sei klar geworden, dass nicht alle Rückzahlungen bis zum Ende des Pachtvertrags am 31. Dezember 2025 geleistet werden können, schreibt die Zeitung weiter.

Auf Anweisung des Konkursbeamten mussten sie innert Minuten sämtliche Reservationen stornieren. Für telefonische Benachrichtigungen der Gäste sei keine Zeit geblieben. Zudem seien alle Kundendaten und Zugänge vorübergehend gesperrt worden. Im Schreiben ist weiter von einem Umbau des «Mühleholz» zu einem Steakhouse die Rede. Die Eigentümer hätten diesen – «entgegen aller Erwartungen» – vorgezogen und den Pachtvertrag nicht verlängert.

Besitzerin wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Besitzerin des «Mühleholz», Monika Villiger, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Sie hätten über eine Verlängerung des Pachtvertrags gesprochen, jedoch nie versprochen, sagte sie gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Villiger ist unter anderem Geschäftsführerin der Linden-Metzg. Deren früherer Inhaber ist Hubert Kleeb. Der Zeitung bestätigt er die Pläne für ein Steakhouse im Erdgeschoss des «Mühleholz». Oben gibt es bisher Gästezimmer und zwei Wohnungen. Die Baubewilligung liegt vor, der Bau startet im Januar.

Der Pächterin hätten Villiger und Kleeb in den letzten Jahren immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen, damit sie das Restaurant weiterführen konnte. Damit sei nun aber Schluss. Die Schulden würden sich auf mehrere zehntausend Franken belaufen, heisst es in der Zeitung weiter. Es sei zudem schade, da das Restaurant immer voll gewesen sei.

Pächterin hätte neues Restaurant übernehmen sollen

Brisant: Die Pächterin hätte eigentlich das Restaurant «Mare» in Hochdorf LU übernehmen sollen. Die Gemeinde hatte es mit Zustimmung der Stimmbevölkerung vor Kurzem gekauft. Aufgrund einer hängigen Stimmrechtsbeschwerde hat das Kantonsgericht die Vertragsverhandlungen vorläufig gestoppt.

Ob die Pächterin angesichts der Umstände das «Mare» übernehmen wird, lässt Gemeinderat Reto Anderhub (FDP) offen, berichtete die «Luzerner Zeitung».