Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Konkurs oder Pachtdiskussion? Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen

Lea Oetiker

22.11.2025

Das Restaurant «Mühlehof» wurde immer gut besucht.
Das Restaurant «Mühlehof» wurde immer gut besucht.
Screenshot Google Review

Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat unerwartet geschlossen. Die finanziellen Folgen der Covid-Krise konnten nicht bewältigt werden, weshalb der Betrieb eingestellt wurde. Ein Umbau zu einem Steakhouse ist geplant, der Pachtvertrag wurde nicht verlängert.

Redaktion blue News

22.11.2025, 16:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat abrupt geschlossen, teils wegen noch nicht bewältigter Covid-bedingter finanzieller Probleme.
  • Die Eigentümer planen, das Gebäude in ein Steakhouse umzubauen, und haben den Pachtvertrag nicht verlängert.
  • Die Pächterin hat hohe Schulden, erhielt zuvor finanzielle Unterstützung.
Mehr anzeigen

Der Landgasthof Mühleholz in Retschwil LU ist Konkurs und hat seinen Betrieb eingestellt. Der Grund dafür: Zunächst nicht ganz klar. Laut einem der «Luzerner Zeitung» vorliegenden Facebook-Post soll sich die Pächterin in einer E-Mail mutmasslich bei einer Kundin für die plötzliche Schliessung entschuldigt haben.

Die finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid seien für den Landgasthof Mühleholz noch nicht vollständig überwunden, was bei den Gläubigern Besorgnis ausgelöst hat. Es sei klar geworden, dass nicht alle Rückzahlungen bis zum Ende des Pachtvertrags am 31. Dezember 2025 geleistet werden können, schreibt die Zeitung weiter.

Auf Anweisung des Konkursbeamten mussten sie innert Minuten sämtliche Reservationen stornieren. Für telefonische Benachrichtigungen der Gäste sei keine Zeit geblieben. Zudem seien alle Kundendaten und Zugänge vorübergehend gesperrt worden. Im Schreiben ist weiter von einem Umbau des «Mühleholz» zu einem Steakhouse die Rede. Die Eigentümer hätten diesen – «entgegen aller Erwartungen» – vorgezogen und den Pachtvertrag nicht verlängert.

Besitzerin wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Besitzerin des «Mühleholz», Monika Villiger, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Sie hätten über eine Verlängerung des Pachtvertrags gesprochen, jedoch nie versprochen, sagte sie gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Villiger ist unter anderem Geschäftsführerin der Linden-Metzg. Deren früherer Inhaber ist Hubert Kleeb. Der Zeitung  bestätigt er die Pläne für ein Steakhouse im Erdgeschoss des «Mühleholz». Oben gibt es bisher Gästezimmer und zwei Wohnungen. Die Baubewilligung liegt vor, der Bau startet im Januar.

Der Pächterin hätten Villiger und Kleeb in den letzten Jahren immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen, damit sie das Restaurant weiterführen konnte. Damit sei nun aber Schluss. Die Schulden würden sich auf mehrere zehntausend Franken belaufen, heisst es in der Zeitung weiter. Es sei zudem schade, da das Restaurant immer voll gewesen sei.

Pächterin hätte neues Restaurant übernehmen sollen

Brisant: Die Pächterin hätte eigentlich das Restaurant «Mare» in Hochdorf LU übernehmen sollen. Die Gemeinde hatte es mit Zustimmung der Stimmbevölkerung vor Kurzem gekauft. Aufgrund einer hängigen Stimmrechtsbeschwerde hat das Kantonsgericht die Vertragsverhandlungen vorläufig gestoppt.

Ob die Pächterin angesichts der Umstände das «Mare» übernehmen wird, lässt Gemeinderat Reto Anderhub (FDP) offen, berichtete die «Luzerner Zeitung».

Meistgelesen

Luzerner Landgasthof schliesst plötzlich — doch es bleiben Fragezeichen
«Finde jemanden, der dich so ansieht, wie Donald Trump Zohran Mamdani ansieht»
Ist das Schicksal der deutschen Familie in Istanbul kein Einzelfall?
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden
Europäer weisen Teile von Trump-Plan für Ukraine zurück