Streit um Zürcher Beiz eskaliert – Ex-Pächter hässig

Das Rosinli oberhalb vom Pfäffikersee im Zürcher Oberland ist wieder geöffnet. Google Maps

Nach der Schliessung des Ausflugsrestaurants Rosinli in Adetswil ZH feiert der Betrieb nach zwei Monaten die Wiedereröffnung. Das freut aber nicht alle. Der Ex-Pächter ist wütend und lässt das alle wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Ausflugsrestaurant Rosinli in Adetswil ZH feiert nach Konkurs und Schliessung ein überraschendes Comeback unter neuer Leitung.

Der frühere Pächter ist wütend über die Wiedereröffnung, erhebt schwere Vorwürfe gegen das Konkursamt und hat Beschwerden beim Bezirksgericht Pfäffikon ZH eingereicht.

Als Gründe für die vorherige Schliessung werden schlechte Witterung, hohe Energiekosten und sinkende Besucherzahlen genannt, doch die Eigentümerin zeigt sich nun optimistisch für die Zukunft. Mehr anzeigen

Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Gerade rechtzeitig zu den steigenden Frühlingstemperaturen feiert das Ausflugsrestaurant Rosinli in Adetswil ZH ein überraschendes Comeback. Noch Mitte März hatte das Konkursamt Pfäffikon ZH die Türen versiegelt – der damalige Pächter war bankrott. Doch nun weht ein frischer Wind auf dem Berg: Eine neue Geschäftsführerin sorgt dafür, dass wieder Leben einkehrt.

Wie «Zuerioberland24» berichtet, informiert die Besitzerin in einem Aushang am Eingang über die turbulenten Zeiten: «Nach den schwierigen Erfahrungen mit dem letzten Pächter, die uns fast in den Ruin geführt haben, sind wir nun gezwungen, kleinere Brötchen zu backen.» Heisst konkret: weniger Personal, einfachere Küche – aber weiterhin mit Herzblut geführt.

Ex-Pächter hässig

Das freut nicht alle im Zürcher Oberland. Der ehemalige Pächter zeigt sich über die plötzliche Wiedereröffnung alles andere als begeistert. Auf der Webseite des Restaurants wettert er: «Das Restaurant wurde ohne unser Wissen wieder eröffnet.» Noch am 18. März hatte er ein Crowdfunding zur Rettung der Beiz gestartet – gut 6000 Franken kamen zusammen. Doch das Geld wurde vom Konkursamt «ungerechtfertigt beschlagnahmt» und soll nun in die Konkursmasse fliessen, beklagt er auf Gofundme. Dagegen läuft aktuell eine Beschwerde beim Bezirksgericht Pfäffikon ZH.

Laut dem Ex-Pächter habe das Konkursamt das komplette Inventar – angeblich im Wert von über 100'000 Franken – für «lächerliche 5000 Franken» an die Besitzerin verkauft. «Dieses Vorgehen schadet den Gläubigern und uns massiv», schreibt er auf der Website. Auch gegen diesen Entscheid hat er Beschwerde eingereicht. Bis zur Gerichtsentscheidung wolle man keine weiteren Statements abgeben.

Was lief schief im Rosinli?

Dass ein Restaurant an solch traumhafter Lage strauchelt, wirft Fragen auf. Auf der Homepage wurde die Schliessung mit dem schlechten Sommer und Winter begründet. In einem Interview mit dem «Zürcher Oberländer» nannte der ehemalige Pächter zudem gestiegene Energiepreise und rückläufige Besucherzahlen als Hauptprobleme. Dennoch hatte er bis zuletzt gehofft, das Rosinli weiterführen zu können – vergeblich.

Die Eigentümerin gibt sich trotz der schweren Vergangenheit des Restaurants optimistisch. In ihrem Schreiben an der Eingangstür lobt sie die neue Geschäftsführerin: «Dank ihrer langjährigen Erfahrung in der Gastronomie und ihrer Ausbildung in der Buchhaltung sind wir überzeugt, dass sie das Rosinli mit viel Engagement und frischem Elan wieder aufblühen lässt.»