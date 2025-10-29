Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach 18 Jahren schliessen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Mitarbeitende verlieren Job Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach 18 Jahren schliessen

Lea Oetiker

29.10.2025

Über 18 Jahre lang war die Rüsterei beim Sihlcity Zuhause.
Über 18 Jahre lang war die Rüsterei beim Sihlcity Zuhause.
Bild. Screenshot Google Review

Nach 18 Jahren schliesst das Zürcher Restaurant Rüsterei beim Sihlcity. Die Betreiber nennen Investitionen und den auslaufenden Mietvertrag als Gründe.

Lea Oetiker

29.10.2025, 04:30

29.10.2025, 04:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach über 18 Jahren schliessen.
  • Grund dafür sind dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur und ein ablaufender Mietvertrag. 
  • «Leider war die Eigentümerschaft weder bereit, unserem Mietvertrag vorzeitig zu verlängern, damit wir die Investitionen selbst tragen können, noch wollte sie sich an den anstehenden Investitionen beteiligen», schreibt das Restaurant.
  • Alle Mitarbeitenden mussten gekündigt werden.
Mehr anzeigen

Nach über 18 Jahren ist Schluss: Das Restaurant Rüsterei in Zürich, beim Sihlcity, schliesst am 19. Dezember für immer. Dies teilte das Lokal auf Instagram mit. «Dieser Schritt fällt uns sehr schwer», schreiben sie unter einem Beitrag.

Die Gründe für das Aus: «Einerseits stehen dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur an. Andererseits läuft unser bestehender Mietvertrag im Januar 2028 aus», heisst es weiter. «Leider war die Eigentümerschaft weder bereit, unserem Mietvertrag vorzeitig zu verlängern, damit wir die Investitionen selbst tragen können, noch wollte sie sich an den anstehenden Investitionen beteiligen.» Eine wirtschaftlich tragfähige Weiterführung des Restaurants sei unter diesen Umständen nicht möglich.

«Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mussten wir leider allen Mitarbeitenden kündigen», schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von blue News. Man versuche sie nun bestmöglich bei der Jobsuche zu unterstützen. Zudem werden Sprechstunden angeboten, um Fragen zur beruflichen Zukunft zu klären. Einige langjährige Mitarbeitenden konnten bereits weitervermittelt werden.

Catering-Angebot bleibt

Die Entscheidung war «sehr schwer», trotzdem möchte man nun positiv nach vorne blicken: «Wir wollen die verbleibenden Monate gemeinsam meistern, für unsere Mitarbeitenden gute Anschlusslösungen finden und unser Catering-Angebot mit gleicher Leidenschaft und neuem Elan weiterführen.»

Wie es mit dem Restaurant weitergeht, ist noch offen, das Catering-Angebot wird im Haus am See und darüber hinaus weitergeführt. Man arbeite derzeit an einem neuen Konzept, über das bald weitere Details bekannt gegeben werden sollen.

Meistgelesen

Trumps Streisand-Effekt
Schertenleib sticht heraus, Beney feiert Tor-Premiere – fünf Schweizerinnen ungenügend
«Noch keine verlässlichen Informationen über Tote» +++ Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt
Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach 18 Jahren schliessen
Das soll wirklich in der Ehe von Lily Allen und David Harbour passiert sein