Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach 18 Jahren schliessen

Über 18 Jahre lang war die Rüsterei beim Sihlcity Zuhause. Bild. Screenshot Google Review

Nach 18 Jahren schliesst das Zürcher Restaurant Rüsterei beim Sihlcity. Die Betreiber nennen Investitionen und den auslaufenden Mietvertrag als Gründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant Rüsterei in Zürich muss nach über 18 Jahren schliessen.

Grund dafür sind dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur und ein ablaufender Mietvertrag.

«Leider war die Eigentümerschaft weder bereit, unserem Mietvertrag vorzeitig zu verlängern, damit wir die Investitionen selbst tragen können, noch wollte sie sich an den anstehenden Investitionen beteiligen», schreibt das Restaurant.

Alle Mitarbeitenden mussten gekündigt werden. Mehr anzeigen

Nach über 18 Jahren ist Schluss: Das Restaurant Rüsterei in Zürich, beim Sihlcity, schliesst am 19. Dezember für immer. Dies teilte das Lokal auf Instagram mit. «Dieser Schritt fällt uns sehr schwer», schreiben sie unter einem Beitrag.

Die Gründe für das Aus: «Einerseits stehen dringend notwendige Investitionen in die Infrastruktur an. Andererseits läuft unser bestehender Mietvertrag im Januar 2028 aus», heisst es weiter. «Leider war die Eigentümerschaft weder bereit, unserem Mietvertrag vorzeitig zu verlängern, damit wir die Investitionen selbst tragen können, noch wollte sie sich an den anstehenden Investitionen beteiligen.» Eine wirtschaftlich tragfähige Weiterführung des Restaurants sei unter diesen Umständen nicht möglich.

«Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mussten wir leider allen Mitarbeitenden kündigen», schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von blue News. Man versuche sie nun bestmöglich bei der Jobsuche zu unterstützen. Zudem werden Sprechstunden angeboten, um Fragen zur beruflichen Zukunft zu klären. Einige langjährige Mitarbeitenden konnten bereits weitervermittelt werden.

Catering-Angebot bleibt

Die Entscheidung war «sehr schwer», trotzdem möchte man nun positiv nach vorne blicken: «Wir wollen die verbleibenden Monate gemeinsam meistern, für unsere Mitarbeitenden gute Anschlusslösungen finden und unser Catering-Angebot mit gleicher Leidenschaft und neuem Elan weiterführen.»

Wie es mit dem Restaurant weitergeht, ist noch offen, das Catering-Angebot wird im Haus am See und darüber hinaus weitergeführt. Man arbeite derzeit an einem neuen Konzept, über das bald weitere Details bekannt gegeben werden sollen.