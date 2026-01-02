Schweiz nach Feuer-Tragödie im Ausnahmezustand: Wo sich jetzt gerade was abspielt

Das Unglück in Crans-Montana hat im ganzen Land hohe Wellen geschlagen. Quelle: CH Info / blue News

Die Tragödie von Crans-Montana VS beschäftigt inzwischen das ganze Land: Während Betroffene überall medizinisch versorgt und untergebracht werden, läuft die nationale Ermittlungsarbeit weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bewältigung des Unglücks in Crans-Montana VS erfolgt schweizweit koordiniert, unter anderem mit zentraler Steuerung der Rettungsflüge durch die Rega in Zürich.

Mehrere Spitäler, Feuerwehren und Behörden aus verschiedenen Kantonen sind im Einsatz.

Bei den Ermittlungen zur Brandursache wird der Kanton Wallis von Forensikern aus Zürich unterstützt.

In Bern hängen die Nationalflaggen auf Halbmast, Botschaften informieren ihre Staatsangehörigen. Mehr anzeigen

Nach dem schweren Brand in der Silvesternacht in Crans-Montana VS läuft die Bewältigung des Unglücks noch immer auf Hochtouren. Die Situation vor Ort ist stabil, doch die Folgen beschäftigen inzwischen die ganze Schweiz. Spitäler, Rettungsdienste und Kantone arbeiten eng zusammen – blue News zeigt auf, wo in der Schweiz gerade was abläuft.

In diesen Spitälern werden die Brandopfer behandelt:

Die Patient*innen wurden nach Sitten, Zürich, Genf, Bern, Freiburg und Lausanne gebracht. Maps

In den Spitälern Visp VS, Sitten VS und Martinach VS werden derzeit rund 60 Verletzte behandelt. Sie gehören zum Spitalverbund Wallis, der die Brandopfer auf seine verschiedenen Spitalstandorte aufgeteilt hat.

Etwa 60 weitere Patientinnen und Patienten werden in anderen Spitäler der Schweiz behandelt: Im Universitätsspital Lausanne VD, das auf Brandverletzungen spezialisiert ist, befinden sich derzeit 22 Personen. Auch das Universitätsspital Zürich, das ebenfalls auf Brandverletzungen spezialisiert ist, hat Schwerverletzte aufgenommen: Derzeit werden dort 13 Patientinnen und Patienten behandelt. Im Kinderspital Zürich befinden sich zudem vier schwerverletzte Kinder in Behandlung.

Auch im Universitätsspital Genf und im Kantonsspital Freiburg liegen Verletzte aus Crans-Montana, die genauen Zahlen sind nicht bekannt.

Mittlerweile sind auch ausländische Spitäler involviert: Am Freitag wurde bekannt, dass 14 Verletzte nach Polen verlegt werden. In den nächsten Tagen sollen insgesamt etwa 50 Patienten ins Ausland verlegt werden, wie Freddy-Michel Roten, Direktor der Walliser Rettungsorganisationen, an einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag mitteilte.

Von hier aus werden die Transporte koordiniert:

Die Rega verfügt über 14 Helikopterbasen und steuert alle Einsätze von Zürich aus. Quelle: Rega.ch / blue News

Die Rega-Einsatzzentrale koordiniert am Flughafen Zürich sämtliche Lufttransporte. Von dort aus werden Helikopter- und Ambulanzflüge disponiert – schweizweit und rund um die Uhr. Die Einsatzzentrale der Rega hat einen Überblick über die Spitalkapazitäten in der ganzen Schweiz und ist damit das logistische Rückgrat der Rettungskette.

Die Rega hat 14 Basen in der ganzen Schweiz (Bild oben), von wo aus die Rettungshelikopter seit der Silvesternacht abheben.

Diese Korps sind ausgerückt:

Neben der Feuerwehr Crans Montana VS sind die Korps aus Siders VS, Sitten VS und Noble-Contrée VS ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Quelle: Google Maps / blue News

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Crans-Montana VS auch Feuerwehren aus Siders VS, Sitten VS und Noble-Contrée VS.

Die Kantonspolizei Wallis, Ambulanzdienste aus dem Zentral- und Oberwallis sowie der Zivilschutz der Region Siders unterstützten vor Ort. Koordiniert wurde der Einsatz durch den kantonalen Führungsstab.

Mehrere Gemeinden aus der Region Siders und darüber hinaus halfen bei der Unterbringung von Betroffenen, stellten Infrastruktur zur Verfügung und unterstützten administrativ. Auch der psychologische Dienst des Kanton Wallis wurde beigezogen.

Sie helfen bei den Brand-Ermittlungen:

Das Forensische Institut Zürich hilft bei den Ermittlungen zur Brandursache. Quelle: Google Maps

Das Forensische Institut Zürich entsendete im Auftrag der Walliser Staatsanwaltschaft Spezialisten an den Ereignisort, welche die Ermittlungen zur Brandursache unterstützen. Mit der Identifikation der Opfer sind die Spezialisten aus Zürich nicht befasst.

Hier wird getrauert und international informiert:

Die Flaggen über dem Bundeshaus in Bern stehen auf halbmast. Quelle: blue News

In der Bundeshauptstadt Bern hängen die Fahnen seit 1. Januar auf halbmast. Der Bund stuft das Unglück in Crans-Montana als Katastrophe von nationaler Tragweite ein. Bundespräsident Guy Parmelin reiste noch am selben Tag ins Wallis, um sich ein Bild vor Ort zu machen und sein Beileid und Bedauern auszudrücken. Die Fahnen an allen Bundesgebäuden in Bern bleiben insgesamt fünf Tage lang auf halbmast hängen.

Auch die US-amerikanische Botschaft in Bern hat ihre Flaggen als Zeichen der Solidarität auf halbmast gehängt. Viele Botschaften, die sich in Bern, Genf oder Zürich befinden, sind aktuell mit den Auswirkungen der Tragödie befasst. Sie haben zum Teil Hotlines für ihre Staatsangehörigen eingerichtet und informieren ihre Heimatländer über neue Erkenntnisse.